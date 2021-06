Grosjean s’attaque à son propre feu lors de sa deuxième retraite à Detroit · .

Six mois après son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn qui a mis fin à sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean a pris les choses en main pour s’attaquer à un autre incendie, beaucoup plus petit.

Les deux courses du pilote Coyne/Rick Ware au Grand Prix IndyCar de Detroit ont suivi un schéma similaire et frustrant : une bonne qualification le matin, montrant la vitesse d’un concurrent tandis que des collisions mineures l’ont placé en dehors du top 10, suivi d’un abandon accrocheur. .

Samedi, il s’est écrasé tout seul, entraînant un drapeau rouge crucial. Dimanche, il a filé en raison d’une défaillance des freins et ses disques avant ont pris feu peu de temps après. Craignant pour sa voiture, Grosjean a saisi un extincteur pour éteindre lui-même les flammes, bien que l’équipe de sécurité soit arrivée sur les lieux avant qu’il ne puisse l’utiliser et l’a éloigné de sa machine qui couve.

Il a mis fin à un week-end de potentiel clair pour de meilleurs résultats. Mais un certain nombre de revers – y compris certains de sa propre initiative – Grosjean a quitté le double-header sans prendre le drapeau à damier lors de sa première visite sur le circuit urbain de Belle Isle.

“Ce fut un week-end assez mouvementé à Detroit”, a déclaré Grosjean. “Je pense que nous avons eu deux méga résultats en qualifications avec un troisième hier et un cinquième aujourd’hui.”

Samedi, Grosjean a couru dans le top 10 mais a trouvé sa voiture assez tôt. « Nous avons eu un peu plus de mal avec l’équilibre. Mais nous nous sommes accrochés au redémarrage après le drapeau rouge et nous avions l’air bien. »

“J’ai fait un mouvement offensif sur Simon Pagenaud mais malheureusement nous nous sommes touchés, et cela a provoqué une crevaison.” Cela a fait chuter Grosjean à la 21e place. “Après ça, je courais derrière et j’essayais de trouver du rythme, mais j’étais un peu optimiste et je me suis retrouvé dans le mur.”

La course de dimanche a débuté avec Grosjean au cœur de la bataille à seulement un virage de la course. Une fente précoce d’Alexander Rossi a épinglé Grosjean entre Rossi et Scott Dixon, qui ont tous établi un contact mineur.

Alors qu’il courait avec Jack Harvey après que les deux pilotes aient fait leurs deuxièmes arrêts aux stands, Grosjean a fait demi-tour à Harvey lors d’une tentative de dépassement, ce qui lui a valu une pénalité de passage pour un contact évitable pour Grosjean. Cela a enterré Grosjean à la 18e place pendant la majeure partie de la course, où il est resté jusqu’à ce qu’il abandonne avec ses freins en feu.

« J’ai été pris en sandwich au départ de la course et j’ai perdu pas mal de positions, a expliqué Grosjean. « Ensuite, nous avons essayé d’entrer dans la course, mais j’ai écopé d’une pénalité de passage et nous avons essayé de revenir de là.

“Finalement, nous avons eu un feu de freinage, et j’ai dû éteindre un incendie, mais nous sommes tous bien ici”, a-t-il ajouté avec un sourire ironique.

“Je pense que le point positif de la journée est que nous avons beaucoup amélioré la voiture par rapport à hier et nous pouvons maintenant nous réjouir de Road America.”

Le numéro 51 de Grosjean Dale Coyne Racing avec Rick Ware Racing est actuellement 16e au classement du championnat des participants IndyCar, qui comprend les résultats de Grosjean, ainsi que les résultats de l’ancien collègue de Haas F1 Pietro Fittipaldi au Texas et l’Indianapolis 500. Le top 22 complet- les participants au championnat à la fin de la saison recevront un bonus de 1 million de dollars US à la fin de la saison dans le cadre du programme IndyCar Leaders’ Circle.

