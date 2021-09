Grosjean se sent mieux en IndyCar après une montée en puissance sur le podium de Laguna Seca · .

Après une troisième place au Grand Prix de Monterey dimanche sur le circuit Laguna Seca, Romain Grosjean a déclaré qu’il était presque ému aux larmes par l’ovation qu’il a reçue de la foule pour sa performance.

« C’est difficile à décrire. C’est tout simplement incroyable », a déclaré Grosjean, luttant pour trouver les mots pour décrire ce qu’il ressentait à la réception de la foule après la course. « Sur le podium, quand j’ai eu l’ovation […] J’ai failli pleurer, et je ne pleure pas très souvent. Parce que ça a été plus que tout ce que je pouvais imaginer.

“Sans les fans, nous ne serions pas en course”, a ajouté Grosjean. « Ils sont une partie très importante de ce que nous faisons. Mais ce qu’ils me rendent est tout simplement incroyable. Je voulais donc partager avec eux le podium.

Grosjean est parti 13e et s’était déjà battu pour un podium lorsqu’il a effectué son dernier arrêt au stand au 73e tour de la course de 95 tours de dimanche. Il a commencé son dernier relais à partir de la septième place, un relais qu’il a décrit comme étant en “mode torpille française” sur les pneus composés alternatifs plus tendres.

« J’ai dit à mon ingénieur [Olivier Boisson], ‘oui, allons-y !’ Il craignait que le pneu ne casse. Mais j’avais l’impression que nous avions un bon équilibre et je pouvais juste y aller. C’était un passage amusant.

Grosjean a fait de superbes dépassements pour remporter le troisième podium en 2021 « Mais je vais vous dire une chose, les 60 tours d’avance n’étaient pas amusants ! s’est exclamé Grosjean, se référant à ses deux relais sur les pneus «noirs» du composé primaire plus dur. “Quand je devais faire 30 tours sur les noirs, et m’assurer que nous allions longtemps, longtemps – et puis finalement [run a] court passage à la fin. Ce n’était pas la partie la plus drôle de la course. Mais les 20 derniers tours étaient bons. Je savais juste que j’avais beaucoup plus de rythme.

Après avoir dépassé Simon Pagenaud et Marcus Ericsson pour terminer cinquième, Grosjean a contourné l’extérieur de Patricio O’Ward au virage trois pour la quatrième place. Ce passage au 81e tour sur le leader du championnat, dans un virage difficile pour les dépassements, était un digne concurrent pour le mouvement le plus impressionnant de la course. Il en était de même pour son coup précédent, au 15e tour, sur Scott Dixon au Corkscrew.

Ensuite, Grosjean a dépassé la voiture doublée de Felix Rosenqvist, a effacé un retard de quatre secondes sur Graham Rahal à la troisième place et a freiné le plus tard possible dans l’épingle Andretti (deuxième virage) pour prendre la dernière place sur le podium. Avec le rythme de la voiture Coyne/Rick Ware dans l’air pur, et les leaders de la course Colton Herta et Álex Palou essayant de contourner les retardataires, la possibilité d’une autre deuxième place pour Grosjean, voire d’une première victoire, n’était pas exclue. .

Grosjean avait un écart de deux secondes et demie sur Palou avec sept tours à faire, mais le coéquipier du pilote Ganassi, Jimmie Johnson, était la prochaine voiture devant. Tentant un mouvement similaire à sa passe sur Dixon, Grosjean est cette fois venu de trop loin, a bloqué les pneus avant et a pris contact avec Johnson au premier virage à gauche dans le Corkscrew. Étonnamment, les deux voitures ont continué avec des dommages négligeables et n’ont perdu aucune position.

L’affrontement avec Johnson a laissé une marque sur la voiture de Grosjean « Il y avait un peu de vibration après le toucher », a commenté Grosjean après la collision avec Johnson. «Je suis désolé pour Jimmie pour le contact là-bas. Il essayait de protéger lex, et je voulais aller chasser Álex.

La troisième place de Grosjean à Laguna Seca le ramène à 20 points derrière le pilote Penske Scott McLaughlin pour le Rookie of the Year Award. Cependant, Grosjean a déclaré qu’il n’y aurait aucune honte à concéder le prix au pilote Penske, qui, contrairement à Grosjean, a disputé chaque manche cette année. « Je suis très impressionné par Scott McLaughlin et son adaptation aux monoplaces », a déclaré Grosjean. “Je pense que Scott est définitivement plus une recrue que moi.”

Alors qu’il approche de la fin de sa première saison complète en IndyCar, avec des rumeurs le liant fortement à un pilote à temps plein pour Andretti l’année prochaine, la décision de Grosjean aux États-Unis a clairement porté ses fruits.

“J’étais l’un des 20 chanceux au monde à atteindre la Formule 1 et j’ai eu une carrière incroyable”, a-t-il déclaré. « Oui, les dernières années ont été un peu difficiles et frustrantes. Je savais conduire, mais je ne pouvais rien montrer.

« Donc, définitivement, venir quelque part où vous pouvez vous battre aux avant-postes, où vous avez un ingénieur qui vous dit : « vous êtes la voiture la plus rapide en piste, vous êtes P1 », vous vous battez pour les podiums, c’est définitivement un renouveau. » dit Grosjean.

Et dans une déclaration qui a résonné avec les plus grands défenseurs de l’IndyCar, Grosjean a ajouté : « Je comprends que beaucoup d’enfants veulent arriver en Formule 1. . “

