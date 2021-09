Grosjean s’excuse alors que ses rivaux déplorent un gâchis · .

in

Moins de six heures après que la Variante del Rettifilo droite-gauche serrée à Monza soit devenue le théâtre d’un point d’éclair majeur du championnat en Formule 1, une autre chicane droite-gauche serrée – les premier et deuxième virages du Portland International Raceway – a été le théâtre d’un désordre incident du premier tour qui a laissé deux des pilotes les plus expérimentés de l’IndyCar nettement peu impressionnés par certains rivaux.

Le chaos a éclaté lorsque le vainqueur de la pole Álex Palou et son coéquipier Scott Dixon ont approché le virage Felix Rosenqvist derrière eux devant Alexander Rossi pour la troisième place. Alors que Dixon coupait à droite pour essayer de se rapprocher de Palou, Rosenqvist a essayé de couper à gauche – puis a heurté la roue arrière gauche de Dixon, bouleversant sa voiture au freinage.

Dixon a raccourci la partie intérieure de la chicane et Palou a fait de même pour éviter tout contact avec son coéquipier. Rosenqvist a conduit tout droit sur la route d’évacuation sur la gauche. «Je n’avais pas vraiment d’autre choix que d’aller tout droit, a dit Rosenqvist. “Je n’aurais pas pu vraiment faire quoi que ce soit, donc c’était hors de mes mains, ce qui est dommage.”

Derrière eux, Romain Grosjean est entré trop rapidement dans la zone de freinage et a percuté le côté droit de la voiture de James Hinchcliffe, quelques instants après qu’Hinchcliffe ait vérifié pour éviter de percuter Sébastien Bourdais. Le débutant en IndyCar Callum Ilott a bloqué ses roues arrière alors qu’il tentait d’éviter de heurter Scott McLaughlin, ce qui l’a envoyé sur le chemin de Will Power et Hélio Castroneves. Oliver Askew a également verrouillé les arrières, essayant d’éviter une collision latérale avec son coéquipier, Graham Rahal.

Les conséquences n’ont pas été aussi destructrices qu’elles auraient pu l’être, mais cinq pilotes – Power, Askew, Castroneves, Grosjean et Hinchcliffe – ont été arrêtés en piste alors que l’avertissement sortait. Power et Askew ont pu reprendre la course, mais les trois autres pilotes ont subi des dommages importants.

« Évidemment, c’est le premier tour, et tout le monde sait que ça va être un problème, n’est-ce pas ? » s’est exclamé Castroneves, quadruple vainqueur de l’Indianapolis 500, qui effectuait son premier départ à Portland depuis la saison 2001 CART Indycar. « Nous devons donc faire preuve de bon sens.

« Je viens de voir quelqu’un arriver comme une torpille ! Les gars expérimentés ont commencé à reculer, et je ne sais pas qui c’était, qui est juste arrivé et a commencé à frapper tout le monde. Je suppose que le gars du côté droit a été touché, m’a frappé, je finis par frapper quelqu’un à gauche et j’ai plié la suspension.

Après d’importantes réparations par son équipage Meyer Shank Racing, Castroneves est revenu sur la piste et a transformé le reste de la course en une séance d’essais de facto pour la course de la semaine prochaine à Laguna Seca. Il est classé 23e, 19 tours derrière.

Alors que Castroneves a au moins un retour à temps plein en IndyCar en 2022, l’avenir de James Hinchcliffe dans la série est dans les limbes à la fin d’une saison frustrante chez Andretti Autosport. Il n’a pas pu continuer après avoir ramené son numéro 29 Dallara/Honda au garage, le laissant 27e et dernier dans l’ordre de course – absolument pas ce dont le vainqueur de plusieurs courses avait besoin s’il entend continuer à courir dans la série l’année prochaine. .

Hinchcliffe a exprimé ses frustrations – ostensiblement envers Grosjean – lors de l’émission télévisée. « C’est comique à ce stade. C’est tellement triste.

Grosjean a avoué avoir fait une erreur au départ« Vous regardez le replay, Romain n’allait pas prendre le virage quoi qu’il arrive. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de freiner si tard, partant là où nous en étions avec une course de 110 tours. Je suis sûr qu’il est aussi bouleversé que tout le monde. Je veux dire, c’est une erreur facile à faire. Mais je n’arrive pas à croire que nous continuons d’être les destinataires de ces trucs, tu vois ?

« On a failli rentrer à l’arrière de Bourdais, j’ai évité tout contact là-bas, et puis on s’est fait complètement écraser. C’est tellement frustrant, c’est tellement décevant. Cela aurait été amusant de voir ce que nous pouvions faire, mais maintenant nous sommes juste en quelque sorte sur la touche à regarder. »

Grosjean, qui au début de sa carrière en Formule 1 avait la réputation d’être impliqué dans des incidents au premier tour, n’a pas tardé à s’excuser pour son rôle dans la collision.

“Portland n’était définitivement pas le week-end que nous espérions”, a commenté Grosjean. « Les qualifications n’ont pas été faciles et j’ai fait une erreur en entrant dans le premier virage. Je suis désolé pour tous ceux qui ont été impliqués.

« C’est dommage car nous avions un très bon rythme, mais nous avons perdu trop de temps au début. J’espère que nous ferons mieux la semaine prochaine à Laguna Seca.

L’incident a coûté à Grosjean dans son combat avec Scott McLaughlin pour les honneurs de la meilleure recrue de la série. Après avoir terminé 15 tours en 23e position, Grosjean se dirige vers Laguna Seca avec 38 points de retard sur McLaughlin à deux courses de la fin.

