« Grosse erreur » – Le duo de Liverpool critiqué alors que des experts analysent la défaite

Les experts Jamie Carragher et Jamie Redknapp ont critiqué deux joueurs de Liverpool à la suite de leur défaite 3-2 contre West Ham.

Les Reds ont eu la chance de passer à un point du leader de la ligue Chelsea, mais l’ont fait exploser au London Stadium. Ils semblaient faibles à l’arrière alors que Kurt Zouma et Pablo Fornals se sont inscrits sur la feuille de match du côté de David Moyes.

Les Irons ont également profité d’un but contre son camp d’Alisson lorsqu’il n’a pas réussi à dégager un corner. Liverpool a marqué grâce à Trent Alexander-Arnold, qui a inscrit un brillant coup franc, et à Divock Origi, qui a envoyé une demi-volée dans le coin inférieur tard.

Mais ils n’ont pas pu trouver d’égaliseur pour préserver leur invincibilité en championnat. La performance des Reds était l’une de leurs pires de la saison jusqu’à présent.

En analysant le match sur Sky Sports, Carragher et Redknapp ont identifié où deux stars de Liverpool auraient pu faire mieux.

Le but de Fornals était le moment en question. Il a été joué par une passe en profondeur de Jarrod Bowen, qui a complètement coupé Joel Matip, avant d’envoyer un tir du pied gauche devant Alisson.

Carragher a déclaré (via le métro): « [Alisson’s] faut le sauver. Il aurait dû faire mieux sur les trois buts, cela ne fait aucun doute.

« Mais c’est quelque chose que Liverpool fait depuis un moment et moi étant dans cette position, je n’arrive pas à comprendre. Et vous regardez leur bilan défensif et c’est absolument fantastique.

«Mais je pense juste que lorsque vous êtes dans ces positions, je ne sais pas ce que vous gagnez à tenir la ligne.

«Oui, Matip est allé vers le ballon, mais même Virgil van Dijk tient en quelque sorte la ligne. Les deux seules choses qui peuvent arriver là-bas: soit vous les attrapez hors-jeu, soit ils traversent au but et pour moi ce n’est pas un combat équitable.

« D’une certaine manière, je me dis ‘tu sais quoi, je préfère courir en arrière’. Que gagne-t-on à un hors-jeu ? Rien, on vient de récupérer le ballon à 60 mètres du but ou ils passent à travers notre gardien.

« Liverpool fait ça énormément et je pense que lorsque vous jouez contre Liverpool, vous avez l’impression que l’opposition va traverser le gardien de but. »

Redknapp a ajouté: « Je ne sais pas ce que fait Joel Matip ici, pourquoi il est attiré par le ballon et ne revient tout simplement pas vers son propre but.

«Vous pouvez voir Fornals, il court derrière et Matip est attiré par le ballon. Reculez, sprintez en arrière ! Mais au lieu de cela, il essaie de courir vers le ballon.

« C’est une grosse erreur et le gardien doit aussi faire mieux. Alisson a eu une très mauvaise journée.

van Dijk admet que Liverpool était «trop téméraire»

Pendant ce temps, van Dijk a déclaré après la défaite : «[It’s] un bon coup, mais nous devons nous relever. Un jeu intense. En première mi-temps, il n’y avait rien de mal, ils ont bien défendu et nous avons égalisé bien mérité.

«En deuxième mi-temps, nous étions un peu trop téméraires. On voulait un peu trop le 2-1. Ils ont parié sur les contre-attaques et cela laisse le jeu ouvert.

«Parfois, il faut être plus calme et patient et garder le ballon un peu plus longtemps.

« Le premier but compte. J’ai vu tout le temps, Alisson était marqué par l’homme. Avec les règles, personne ne sait ce qui est autorisé. Cela aurait pu être une faute. »

