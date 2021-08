Grosse initiative ! Le métro de Delhi met à disposition des toilettes séparées pour les transgenres dans les gares ; des détails

in

Pour guider les navetteurs transgenres vers ces toilettes dans les stations de métro, des panneaux bilingues ainsi que des symboles pour les « transgenres » et les « personnes handicapées » ont été installés à côté de ces toilettes.

Métro de Delhi : Grande initiative pour la communauté transgenre par Delhi Metro Rail Corporation ! Dans le but de garantir que les passagers transgenres voyageant sur le réseau ferroviaire du métro de Delhi aient un accès sans entrave aux toilettes de la station de métro, le DMRC a récemment pris la disposition de leur permettre d’accéder à des toilettes séparées dans ses stations de métro, qui étaient auparavant réservées à Divyangjan. navetteurs. Selon une déclaration publiée par le DMRC, afin de fournir un espace sûr et de prévenir la discrimination fondée sur le sexe à l’encontre de la communauté transgenre, les toilettes existantes dans les stations de métro ont été désignées par le métro de Delhi en priorité qui, jusqu’à présent, n’étaient destinées qu’aux Divynagjans. , pour être également accessible aux navetteurs transgenres.

À l’heure actuelle, le réseau ferroviaire du métro de Delhi compte jusqu’à 347 toilettes séparées dédiées dans ses stations de métro, en plus des toilettes ordinaires pour les autres navetteurs. Pour guider les navetteurs transgenres vers ces toilettes dans les stations de métro, des panneaux bilingues (en anglais et en hindi) ainsi que des symboles pour les « transgenres » et les « personnes handicapées » ont été installés à côté de ces toilettes dans les stations de métro. En dehors de cette disposition de toilettes séparées pour les transgenres, si un navetteur transgenre souhaite toujours utiliser des toilettes sexospécifiques dans les stations de métro selon son sexe auto-identifié, il peut continuer à le faire.

Selon la déclaration du DMRC, la société envisage également des moyens d’identifier des emplacements dédiés dans ses prochaines stations de métro dans le cadre du projet de métro de la phase IV pour fournir des toilettes publiques séparées pour les transgenres. Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) pour les personnes transgenres, il est obligatoire de fournir des mesures de bien-être adéquates dans tous les bâtiments publics du pays, y compris les toilettes publiques, a ajouté le communiqué du DMRC.

