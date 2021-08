Grosse mise à jour pour les aspirants NEET ! NTA prolonge la date d’inscription pour NEET-UG 2021; consultez le nouvel horaire ici

NEET-UG 2021 : les candidats peuvent visiter neet.nta.nic.in pour postuler à l’examen (Photo : image représentative/ IE)

Le NEET-UG 2021 La date d’inscription à l’examen a été prolongée par la NTA (National Testing Agency) d’une semaine maintenant. Le processus d’inscription pour NEET 2021 a été prolongé du 6 août au 10 août jusqu’à 17 heures, a informé l’agence. Le paiement en ligne des frais de candidature peut être effectué jusqu’à 23h50, le 10 août. Les candidats peuvent visiter neet.nta.nic.in pour postuler à l’examen.

La notification officielle de la NTA disait : Il a été décidé de prolonger la période de candidature pour NEET (UG)-2021 jusqu’au 10 août 2021 (17h00) et le paiement des frais de candidature jusqu’au 10 août 2021 (23h50), pour permettre aux candidats en herbe [including the students seeking admission to B.Sc (Hons.) Nursing Course], pour postuler pour NEET (UG) 2021.

La fenêtre de correction pour l’examen NEET-UG 2021 sera ouverte du 11 août au 14 août (14h00), a en outre informé la NTA. Les candidats peuvent apporter des corrections dans le domaine donné dans leurs formulaires de candidature en ligne respectifs.

NEET 2021 se déroulera hors ligne le 12 septembre 2021 par la NTA. L’examen médical d’entrée NEET-UG se déroulera cette fois dans 13 langues différentes. Punjabi et Malayam étant les nouveaux ajouts cette année.

