Grosse mise à jour pour les demandeurs d’emploi des chemins de fer indiens ! Le résultat de la 1ère étape CBT sera publié à cette date

Le résultat du test informatique de 1ère étape (CBT-1) pour le CEN 01/2019 est actuellement en cours de traitement.

Avis d’emploi centralisé des chemins de fer indiens : attention, ceux qui se sont présentés pour le test informatisé de première étape pour le CEN 01/2019 ! Le ministère des Chemins de fer a récemment annoncé que le résultat du test informatique de 1ère étape (CBT-1) pour le CEN 01/2019 est actuellement en cours de traitement. Ainsi, les résultats de la CBT-1 devraient être publiés sur les sites officiels des RRB d’ici le 15 janvier 2022, a ajouté le ministère. Le 5 décembre 2021, les commissions de recrutement des chemins de fer avaient publié une déclaration sur les résultats de la CBT-1 et le calendrier de la CBT-2. Il a déclaré que le test informatique de première étape (CBT-1) a été mené en sept phases du 28 décembre 2020 au 31 juillet 2021.

Le résultat du test informatique de la première étape (CBT-1) pour le CEN 01/2019 est actuellement en cours et les résultats devraient être publiés sur les sites officiels des RRB d’ici le 15 janvier 2022. Veuillez vous référer uniquement aux sites Web officiels des RRB pour les dernières mises à jour. pic.twitter.com/6bBOdt4D4J – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 6 décembre 2021

Selon le RRB, l’examen de deuxième étape du test sur ordinateur (CBT-2), pour les candidats présélectionnés dans le CBT-1, devrait provisoirement se tenir du 14 au 18 février 2022, sous réserve également des conditions en vigueur. que les directives gouvernementales émises de temps à autre en vue de la gestion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, il est conseillé aux candidats de se référer uniquement aux portails Web officiels des RRB pour les dernières mises à jour sur le processus de recrutement, a-t-il ajouté. Il est également conseillé aux candidats de ne pas se laisser induire en erreur par des sources non autorisées.

Pendant ce temps, Indian Railways a annoncé que son atelier de signalisation et de télécommunications, situé à Mettuguda, Secunderabad, sous la juridiction de la zone South Central Railway, a développé une installation interne pour la fabrication de machines ponctuelles. L’atelier de Mettuguda est récemment devenu la troisième unité de fabrication de ce type sur le réseau des chemins de fer indiens, a informé le transporteur national. Les machines ponctuelles sont importantes pour changer en toute sécurité le mouvement des trains d’une ligne à l’autre, selon le ministère des Chemins de fer. Ces machines verrouillent en toute sécurité les points nécessaires, tout en assurant le moins de vibrations lors de la circulation des trains. Pour les deux, le remplacement des machines complétant la vie du codage et pour les nouvelles lignes, il existe un besoin continu de machines ponctuelles, avait déclaré le transporteur national.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.