Grosse remise sur le Surface Laptop 3 de Microsoft, à plus de 400 € de remise : l’ordinateur portable Windows 10 définitif | La technologie

L’un des meilleurs ordinateurs portables Windows du moment est en vente, et également avec une remise que nous n’avons jamais vue auparavant, ce qui le laisse à son prix historique le plus bas.

Comme Apple et ses MacBooks, Microsoft possède ses propres ordinateurs portables et convertibles avec Windows 10, dans lesquels les logiciels et le matériel sont parfaitement adaptés, et cela permet à tout de fonctionner beaucoup plus facilement, précisément le point d’avantage qu’ils ont toujours eu des produits Apple.

Évidemment, cela a ses limites et signifie généralement que les ordinateurs portables Surface de Microsoft sont un peu plus chers que ceux d’autres marques, mais pas toujours. En ce moment par exemple Le Surface Laptop 3 est en vente à un prix beaucoup moins cher que d’habitude, presque renversé. PcComponentes le vend pour seulement 698 euros.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur i5 ou Ryzen 5, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Sont exactement 451 euros de remise, ce qui n’est pas mal du tout. Cette boutique en ligne espagnole est totalement et absolument fiable, l’une des principales de son secteur, une rivale directe d’Amazon et avec des conditions d’après-vente qui ont peu à envier au géant du commerce électronique.

Par exemple, La livraison est totalement gratuite partout en Espagne, et avec une rapidité de livraison remarquable, donc en seulement 24 à 48 heures, vous aurez votre achat à la maison.

Ses caractéristiques techniques en font une très bonne option pour travailler ou étudier, car il a entre autres un poids très léger et un grand écran, qui est également tactile, chose rare dans les ordinateurs portables.

Il existe un certain nombre de raisons d’acheter le Microsoft Surface Laptop 3 lorsqu’il est en vente, par exemple maintenant, et ses performances en font partie.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 13,5″ Résolution de l’écran : Full HD avec dalle PixelSense Poids : 1,2 kg Processeur : Intel Core i5-1035G7 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 128 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10 WiFi 6

Que vous ayez déjà le nouveau WiFi 6 est un grand avantage, et c’est qu’il n’y a pas encore beaucoup d’ordinateurs portables qui l’équipent, mais cela aide beaucoup d’avoir une connexion internet rapide et stable à la maison. Il existe déjà plusieurs opérateurs téléphoniques qui installent des routeurs WiFi 6, bien que si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours l’acheter à un bon prix.

