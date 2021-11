Grosse semaine à venir ? Bitcoin se rallie à l’ATH, l’éther établit un nouveau record, la crypto marque atteint le billion

Les sentiments de risque font grimper le marché de la cryptographie avec Bitcoin au-dessus de 66 000 $ et Ether près de 4 750 $, tandis que le positionnement long net en USD baisse pendant quatre semaines consécutives à son plus bas niveau depuis fin septembre.

Avant ce que les gens s’attendent à être une grosse semaine, le prix du Bitcoin (BTC) a atteint son plus haut niveau historique. L’actif de capitalisation boursière de 1,24 billion de dollars a commencé la semaine sur une note haussière en dépassant les 66 450 $ lundi et, au moment de la rédaction, se situait au-dessus de 66 000 $.

Ethereum (ETH) a quant à lui atteint un nouveau sommet historique à 4 770 $, en hausse de plus de 10 % depuis le creux de dimanche matin.

Au cours de la semaine dernière, les autres gagnants notables incluent Kadena (205 %), Loopring (154 %), Crypto.com (83 %), The Sandbox (63 %), Helium (47 %), Avalanche (46 %), Arweave ( 37 %), Kusama (32 %) et Maker (32 %).

En conséquence, la capitalisation boursière totale de la crypto a maintenant dépassé les 3 000 milliards de dollars.

D’accord $ BTC https://t.co/axlZdTge5g – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 8 novembre 2021

Selon Kyle Rodda, analyste chez le courtier IG Markets, la baisse des rendements réels rend les crypto-monnaies et l’or attrayants, qui ne paient pas de coupon. Mais alors que BTC est en hausse de 51% au quatrième trimestre et de 128% depuis le début de l’année, et Ether, encore plus, le métal jaune a affiché moins de 5% de rendement ce trimestre et est en baisse de 4,26% jusqu’à présent en 2021.

« Les institutions financières veulent en faire partie, les régulateurs ne veulent pas trop le réprimer », a-t-il déclaré. « Nous avons presque dépassé le point d’inflexion, où cela fait partie du système et il sera très, très difficile de s’en sortir. »

L’effet de risque observé sur le marché boursier se répercute également sur le marché de la cryptographie. Au milieu de cela, les paris longs nets des spéculateurs sur l’USD à 19,51 milliards de dollars pour la semaine terminée le 2 novembre sont tombés à leur plus bas niveau depuis fin septembre. Le positionnement long net sur l’USD est en baisse depuis quatre semaines consécutives.

Alors que les investisseurs ont réduit leurs paris haussiers sur le dollar américain avant la décision politique de la Réserve fédérale au début de la semaine dernière, selon laquelle le décrochage arrive à la fin du mois alors que les taux d’intérêt n’augmentent pas encore, le positionnement long net du dollar est resté assez substantiel, reflétant « une solide sentiment haussier du billet vert alors que les marchés se tournent vers le début du cycle de hausse de la Fed », a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des changes à la Banque Scotia à Toronto.

Contrairement à l’USD, l’euro a connu une forte réduction des positions courtes nettes alors que la présidente centrale européenne Christine Lagarde a repoussé les paris du marché sur une hausse des taux d’intérêt dès l’année prochaine.

Les écoles devraient enseigner la crypto

La dernière pompe cryptographique intervient alors que la plus grande banque d’Australie, Commonwealth Bank, a déclaré qu’elle commencerait à proposer le trading cryptographique aux clients de détail ces dernières semaines.

De plus, la semaine dernière, le maire élu de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il prendrait ses trois premiers chèques de paie en BTC après que le maire de Miami s’est engagé de la même manière à prendre son premier chèque de paie « 100% en Bitcoin ».

Alors qu’il s’engage à construire une ville favorable à la crypto-monnaie lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier, Adams a également déclaré que les écoles devraient enseigner la crypto-monnaie et sa technologie.

« Quand j’ai parlé de blockchain et de Bitcoins, des jeunes dans la rue se sont arrêtés et m’ont demandé : » Qu’est-ce que c’est ? « », a déclaré Adams sur « State of the Union » de CNN dimanche.

Bitcoin signifie « une nouvelle façon de payer des biens et des services dans le monde entier », a-t-il expliqué.

« Et c’est ce que nous devons faire : ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie et enseigner cette nouvelle façon de penser.

Lorsqu’on lui a demandé s’il encouragerait les entreprises de New York à accepter le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, Adams a déclaré :

«Nous allons l’examiner et nous allons avancer prudemment. Nous allons bien faire les choses. »

Bitcoin BTC

65 864,57 $

-0,09%

+6.42%

+6.47%

Ethereum ETH

4 745,26 $

+0.30%

+3.15%

+8.95%

AnTy

