Grossesse de la princesse Béatrice: étincelle la frénésie alors que les fans «pleurent» de joie au milieu du «plaisir» de la reine | Royal | Nouvelles

Dans un tweet, le Palais a déclaré que les deux familles avaient été informées de la nouvelle et que la reine était «ravie». Le bébé devrait arriver à l’automne cette année et le sexe de l’enfant n’est pas encore connu.

En réponse à l’annonce de la famille royale, un utilisateur de Twitter a déclaré: «Quelle merveilleuse nouvelle !!

«Félicitations à SAR la Princesse Beatrice et Edoardo et à leurs familles respectives.»

Un autre, en référence à d’autres nouvelles du bébé royal telles que celle du prince Harry et de Meghan Markle, a écrit: «Félicitations! C’est bien que les cousins ​​soient presque en âge.

Un troisième a écrit: «Je pleure de bonheur, en ce moment.

«Exactement ce dont le pays a besoin en ces temps horribles. Tally ho! Et le meilleur des Britanniques pour eux.

Un autre a écrit: «Brillantes nouvelles !! Félicitations à la princesse Beatrice et à son mari; merci d’avoir partagé votre annonce avec nous – nous avons besoin de bonnes nouvelles en ces temps sombres! »

Le bébé royal attendu sera le quatrième arrière-petit-enfant de la reine cette année et le douzième au total.

La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​accueilli leur fils en février et Zara Tindall et son mari Mike ont également accueilli leur troisième enfant un mois plus tard.

LIRE LA SUITE: La princesse Beatrice suit la tradition du bébé royal – contrairement à Meghan Markle

Un autre a déclaré: «Félicitations à la princesse Beatrice et Edoardo; une telle nouvelle passionnante! Un petit frère pour Christopher et un petit cousin pour août.

Un autre a ajouté: «De merveilleuses nouvelles en effet. C’est comme une bouffée d’air frais.

«Félicitations et que Dieu bénisse les deux familles. Notre reine avait besoin de merveilleuses nouvelles positives »