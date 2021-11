Group FaceTime détruit mon Mac sur macOS Monterey

Pour ne pas être tous « il y a un méchant bug avec Group FaceTime dans macOS 12 » ici, mais il y a une sorte de méchant bug avec Group FaceTime dans macOS 12. Je suis sûr que c’est déjà sur le radar d’Apple sans mes commentaires, mais je ne l’ai réalisé que week-end qu’il n’y a pas que moi. Cette partie est un soulagement!

Voici comment ça se passe. Group FaceTime fonctionne parfaitement pendant des heures, la plupart du temps. Puis, sorti de nulle part, le Mac se fige et la seule issue de secours consiste à maintenir le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

Le Mac ne gèle pas totalement, cependant. True Tone s’éteint et s’allume, le ballon de plage tourne constamment et une série de demandes de mot de passe de profil s’affiche.

« CommCenter souhaite utiliser le trousseau de connexion », tout comme iCloudNotificationAgent, assistantd, shared et callservicesd. Vous pouvez saisir votre mot de passe ou annuler. Dans tous les cas, le Mac est bloqué dans une boucle avec ces demandes jusqu’à ce que vous forciez une mise hors tension.

Lorsque vous redémarrez et que vous vous connectez à votre profil, Messages et FaceTime doivent tous deux se reconnecter (ce qui incite à de nouvelles notifications de connexion sur l’iPhone).

Je n’ai trouvé aucune mention de ce bogue en ligne, mais un collègue de Space Explored a mentionné que cela s’était également produit sur leur iMac M1. Je suis sûr que FaceTime est plus populaire que Group FaceTime, et FaceTime sur un iPhone ou un iPad est plus utilisé que FaceTime sur Mac.

Des bugs se produisent et parfois des gremlins des versions bêta des systèmes d’exploitation persistent pendant un certain temps. Pas complètement convaincu que mon collègue et moi rencontrions le même bug, j’ai essayé d’effacer et de réinstaller macOS.

Malheureusement, l’effort de réinstallation ne s’est pas bien passé. La souris magique fournie avec l’iMac ne s’apparie pas lorsqu’elle est connectée via le fil. La solution consistait à acheter une souris filaire bon marché et à utiliser mon adaptateur USB-A vers USB-C pour la connecter et l’utiliser pour réinstaller macOS.

Succès! macOS s’est parfaitement réinstallé et ma Magic Mouse s’est à nouveau couplée avec succès. Frais. Ensuite, Group FaceTime a de nouveau planté l’iMac avec le tout premier appel que j’ai passé. Eek.

J’ai exclu qu’il s’agisse d’un problème spécifique à l’iMac après avoir utilisé mon MacBook Air M1 avec une webcam de qualité pomme de terre. Cette fois, j’étais vraiment soulagé que Group FaceTime ait planté mon Mac ! Ce n’est pas une mauvaise installation du système d’exploitation et ce n’est pas mon matériel.

Je suppose que quelque chose lié à la nouvelle fonctionnalité SharePlay de Group FaceTime casse quelque chose dans les coulisses. SharePlay fonctionne sur iPhone et iPad, et il arrivera sur Mac dans la prochaine mise à jour de macOS Monterey.

Il est probable que la mauvaise expérience avec Group FaceTime sur Mac soit corrigée dans la prochaine mise à jour de macOS, d’autant plus qu’elle se concentre sur SharePlay. Pour l’instant, je n’ai pas envie d’exécuter un logiciel bêta et de ne pas savoir si un bogue est dû ou non à la version bêta. Au lieu de cela, j’utilise un Mac pour écrire et un autre appareil pour Group FaceTime.

