groupe d’attaque américain déployé après des forages russes près d’Hawaï | Monde | Nouvelles

Des images satellite non confirmées du 19 juin montrent environ 20 navires de guerre, sous-marins et navires de soutien russes et environ le même nombre d’avions de combat ont pris part à l’exercice à quelques pas de l’État américain. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les jeux de guerre militaires avaient eu lieu à environ 300 miles de la chaîne d’îles.

Jusqu’à présent, aucun navire ou avion russe n’est entré dans la zone d’identification de défense aérienne américaine.

Le capitaine Mike Kafka, porte-parole du Commandement indo-pacifique américain a rassuré le public que les navires russes étaient surveillés.

Il a déclaré à CBS : « Le commandement indo-pacifique américain surveille les navires russes opérant dans les eaux internationales du Pacifique occidental.

« Nous opérons conformément au droit international de la mer et des airs pour garantir que toutes les nations puissent faire de même sans crainte ni contestation et afin de garantir un Indo-Pacifique libre et ouvert.

“Comme la Russie opère dans la région, elle devrait le faire conformément au droit international.”

Le 17 juin, l’US Navy a confirmé le déploiement de l’USS Carl Vinson et de l’USS Dewey.

Les exercices militaires les plus récents sont les plus importants du genre depuis la fin de la guerre froide.

L’amiral Viktor Kravchenko, ancien chef d’état-major de la marine russe, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de jeux de guerre “comparables” depuis 1991.

Les deux hommes, qui se sont rencontrés à Genève le 16 juin, ont discuté d’une série de questions telles que les récentes cyberattaques contre les infrastructures américaines et les récentes tensions avec l’Ukraine.

M. Poutine a qualifié les pourparlers de “constructifs” et a déclaré que les deux parties s’étaient engagées à renvoyer les ambassadeurs après leur retrait dans une bataille politique du tac au tac plus tôt cette année.