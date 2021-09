Groupe de faiseurs de rois ou division des votes musulmans ? Ce qu’Asaduddin Owaisi a vraiment à gagner aux élections de l’UP

L’AIMIM est souvent “appelée” l’équipe B du BJP, alors que personne ne peut jamais estimer et se rapprocher de la politique “dans les coulisses” de la politique, mais les chiffres ne mentent jamais.

Par Adarsh ​​Sharma

Avec l’ambition de sécuriser un terrain politique dans l’Uttar Pradesh, l’AIMIM d’Asaduddin Owaisi a déclaré qu’il disputerait 100 sièges aux prochaines élections de 2022. Avec des groupes comme BSP, SP et AAP niant toute possibilité d’alliance avec l’AIMIM avant le scrutin, leurs chances de s’emparer de l’UP Rajbhog sont alliées au parti Suheldev Bhartiya Samaj (BSBY) d’Om Prakash Rajbhar et au Bhagidari Sankalp Morcha, une fusion de neuf petits partis régionaux.

Même si l’on croyait, par hypothèse, que l’AIMIM obtiendrait et remporterait les 100 sièges qu’elle entend disputer dans les prochains scrutins, sera-t-elle en mesure de former le gouvernement dans les 403 membres de l’Assemblée législative UP ? Alors, qu’est-ce que cela a à gagner ? Owaisi lorgne-t-il simplement la troupe du faiseur de rois? Ou essaie-t-il délibérément de disséquer les 20 % d’électeurs musulmans d’UP ?

Découvrez les performances précédentes de l’AIMIM – le parti avait perdu les 38 sièges qu’il avait disputés lors des élections législatives de 2017. Avec seulement 0,2 % des voix, presque tous ses candidats n’avaient pas réussi à sécuriser leurs acomptes électoraux en 2017. Alors, qu’est-ce qui se passe exactement dans la tête d’Owaisi ? N’aide-t-il donc pas indirectement le BJP en décortiquant la base électorale musulmane ? Le fait qu’il ne cherche pas à former un gouvernement majoritaire à l’UP ressort clairement de sa tactique consistant à ne contester que les 100 sièges impairs. Il n’a ni confirmé avoir conclu une alliance pré-électorale avec un autre parti régional ni manifesté l’intention de faire de même. Alors, essaie-t-il seulement de rogner sur la part des votes musulmans, qui autrement a été une base de soutien traditionnelle du BSP/SP (Parti Bahujan Samaj/Parti Samajwadi) ? N’est-il donc pas en train d’amplifier davantage son image de vote katua et de faire plus de mal que de bien à l’ensemble de la faction de l’opposition ?

L’opposition, telle qu’elle est, est divisée au sein de l’UP et avec l’AAP qui envisage de concourir sur les 403 sièges, la division des voix (base de vote majoritairement musulmane) ne fera que contribuer à la stratégie de campagne électorale du BJP. La seule façon de constituer une menace «sérieuse» pour les plans du BJP dans UP est de freiner et, si possible, de réduire cette scission et de concevoir une stratégie pour manger à la place sa part de vote savarne. D’après les déclarations officielles de tous les partis régionaux et nationaux, cela semble cependant hautement improbable. Le Congrès a déjà nié toute possibilité d’alliance avec le SP lors de ces élections et vice versa. BSP n’a pas non plus montré d’inclination vers la même chose. Et avec Arvind Kejriwal et Owaisi essayant d’établir leurs références dans UP, l’influence et le nuage de la coalition deviennent encore plus obscurs.

Compte tenu des permutations et de la possibilité nulle de toute combinaison, il n’est pas difficile de déchiffrer les résultats possibles des prochaines élections. Avec Owaisi déclarant ouvertement SP comme son principal concurrent et cherchant à faire des incursions dans sa banque de votes musulmans et BSP prêt à relancer sa base d’électeurs dalits, cette scission fera plus de bien que de mal à l’équation du BJP.

En 2017, l’AIMIM avait contesté 38 sièges et perdu sa caution sur 34, mais sur les 4 sièges restants, elle a totalement compromis les calculs de SP, ce qui a finalement aidé le BJP à gagner ces sièges.

Kanth à Moradabad, le foyer de la polarisation communautaire, après la rangée des haut-parleurs du temple, est allé au BJP avec une marge de victoire de seulement 2 348 voix, l’AIMIM obtenant ici environ 23 000 voix.

À Tanda à Ambedkar Nagar, la marge de victoire du BJP n’était à nouveau que de 1 725 voix tandis que l’AIMIM a obtenu environ 2 000 voix.

Gainsari dans le district de Balrampur, BJP ici a été victorieux par seulement 2 300 voix, avec 3 160 voix entrant dans le cagnotte d’AIMIM.

Et grâce au candidat de l’AIMIM dans Shravasti, le BJP a remporté ce siège avec une marge de seulement 445 voix avec environ 2900 voix en faveur de l’AIMIM !

C’était en 2017, seulement 38 sièges et maintenant que le chef de l’AIMIM cherche à marquer un siècle, les choses s’annoncent plutôt bien et réglées pour le BJP ! Le skipper semble mieux préparé et son équipe aussi. Son nombre de fans parmi la jeunesse musulmane (grâce à ses talents oratoires agressifs) n’a augmenté que depuis 2017. Et s’il parvient à entrer dans les deux chiffres, le BJP va certainement applaudir ses talents depuis les tribunes ! Au contraire, la base électorale musulmane pourrait bien comprendre les nuances du prochain match du T-22 à temps et applaudir SP. Et en cela, le rôle des médias ne peut pas non plus être ignoré, qui jusque-là continuera à les sensibiliser aux effets contre-productifs du vote pour l’AIMIM (prenez cet article, par exemple !)

Mais la déviation ou la division de la base électorale musulmane va-t-elle suffire pour que le BJP réitère sa performance de 2017 ? Les musulmans et les Yadavs seront-ils le seul facteur décisif ? Est-ce que ça va être un jeu d’enfant pour le BJP et son affichiste de l’hindoutva Yogi Adityanath de conserver leur base électorale de la haute caste et de l’OBC non-Yadav ? UP va-t-il annuler complètement la persécution de la deuxième vague de corona au nom de Ram Mandir? Les récits hindous et hindoustva remplaceront-ils tous les autres problèmes ?

Au milieu d’une pléthore de possibilités, il est indéniable que le BJP mise beaucoup sur Yogi et son récit Hindutva. Ce faisant, ils pourraient simplement aider Owaisi à souligner son récit d’« abomination des minorités » au sein de ses partisans et au-delà. Ce qui, à son tour, s’avérera à nouveau bénéfique et aidera l’AIMIM à capturer des voix ? Ce qui, à son tour, n’aidera que le BJP ? Un exemple parfait de chit-bhi-meri-pat-bhi-meri dans une situation de catch 22 !

Que Ram Mandir et les autres questions d’intérêt hindou vont gouverner les campagnes électorales et les discours est déjà assez évident. Le seul obstacle ou menace pour l’ensemble des plans du BJP pourrait bien être la troisième vague attendue (à Dieu ne plaise !) juste avant les élections. En l’absence d’une opposition forte et unie, les chances qu’ils conservent UP semblent bonnes sinon.

De Prashant Kishor à Sharad Yadav, tout le monde connaît et comprend la dynamique en jeu et la nécessité d’une opposition cohésive, mais personne n’a probablement encore été en mesure de trouver une réponse à la question à un million de dollars, à savoir « kaun banega mukhyamantri » ! Ils comprennent la politique bien mieux que n’importe lequel d’entre nous, mais le problème du trop grand nombre de cuisiniers gâche à chaque fois toutes les chances d’une recette parfaite. Lorsque tout le monde regarde la troupe du faiseur de rois, la possibilité d’une alliance après le scrutin pourrait ne pas se présenter du tout. Se soutenir mutuellement en cas de verdict sans lendemain peut ne pas tenir la distance ou donner les résultats souhaités pour l’État et son électorat. Le Vikas est encore un bébé amateur et trop de parents pourraient simplement entraver son développement et ses progrès globaux.

Tous les partis politiques non-BJP devraient donc commencer à compter leurs poules avant qu’elles n’éclosent et viser une campagne électorale constructive avant qu’il ne soit trop tard !

(L’auteur est un professionnel de la publicité et du marketing avec plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions médias personnalisées aux marques et aux partis politiques. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

