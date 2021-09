Groupe de ministres formé pour suggérer des réformes du système de la TPS

Le GoM soumettra ses recommandations au Conseil de temps à autre. (Image représentative)

Le ministère des Finances de l’Union a constitué un groupe de ministres (GoM) de huit membres, dirigé par le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, pour identifier les sources potentielles d’évasion de la taxe sur les produits et services (TPS) et suggérer des changements dans les processus commerciaux et les systèmes informatiques pour brancher fuite de revenus.

Il identifiera également l’utilisation possible de l’analyse des données pour une meilleure conformité et une augmentation des revenus, et proposera un mécanisme pour une meilleure coordination entre les administrations fiscales centrales et nationales et les administrations fiscales des différents États.

Le GoM soumettra ses recommandations au Conseil de temps à autre. Un autre GoM a été constitué pour examiner la rationalisation de la structure des taux de la TPS.

Cependant, son mandat pourrait ne pas couvrir la question de l’indemnisation du déficit de TPS assuré au-delà de la période actuelle de cinq ans se terminant en juin 2022.