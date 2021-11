Groupe de recherche à l’IIT Kharagpur pour réunir les passionnés d’analyse de données et d’apprentissage automatique

Il s’agit d’un événement virtuel où les participants abordent des problèmes difficiles dans un délai imparti, les obligeant à condenser leurs idées visionnaires en solutions pratiques.

Kharagpur Data Analytics Group est un groupe de recherche dirigé par des étudiants de l’IIT Kharagpur qui vise à rassembler les passionnés d’analyse de données et d’apprentissage automatique sous l’égide d’une seule société. Certaines de leurs activités incluent l’organisation de sessions de lecture de documents de recherche, la conduite d’ateliers sur la science des données et le ML, des hackathons et la publication de blogs dans le domaine de la science des données, de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage en profondeur.

L’édition précédente a été un grand succès puisqu’elle a vu les inscriptions de plus de 1200 participants ! Venus de tout le pays, les participants ont affronté une concurrence féroce qui a vu des solutions innovantes très louables. La majorité des inscriptions provenaient d’universités réputées, notamment des IIT et des IIM. Au total, 30 équipes se sont qualifiées pour le tour final sur plus de 230 équipes.

Une courte session interactive a eu lieu avec M. Anshul Joshi, un scientifique principal des données d’Airtel X Labs sur l’utilisation généralisée de la science des données dans le monde des affaires, suivie de l’évaluation pour la phase finale. Les résultats ont vu la première position remportée par IIEST Shibpur suivi de BITS Pilani, suivi de IIT Kharagpur. L’événement était parrainé par Bharti Airtel et le prix en argent offert à la meilleure équipe était de 50 000 INR !

Ils vont maintenant organiser leur événement phare – ‘Kharagpur Data Science Hackathon’ à partir du 21 novembre 2021, où des étudiants de tout le pays vont participer et présenter leurs compétences en analyse de données.

Il s’agit d’un événement virtuel où les participants abordent des problèmes difficiles dans un délai imparti, les obligeant à condenser leurs idées visionnaires en solutions pratiques. L’édition 2021 du Hackathon sera sponsorisée par redBus et le prix en argent sera d’un montant énorme de Rs 60 000 ! Le concours vise à favoriser une pensée analytique innovante chez les participants à travers un défi du monde réel.

Inscrivez-vous ici : www.tinyurl.com/kdshreg

Lien vers le site Web : https://www.kdagiitkgp.org/

