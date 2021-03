Groupe de rock britannique Royal Blood se produisant au Roblox ‘Bloxy Awards’

Le duo de rock britannique Royal Blood se produira en direct aux Bloxy Awards 2021 pour la communauté Roblox.

Le duo de rock britannique interprétera un concert virtuel de trois chansons pendant le spectacle. Les Bloxy Awards sont la célébration par Roblox de la passion, du talent et de la créativité de la communauté Roblox – entre les joueurs et les créateurs. La célébration aura lieu le 27 mars à 12h PST sur la plateforme Roblox.

Le concert est produit en collaboration avec Warner Records et marquera la première performance live du nouveau single de Royal Blood, «Limbo». L’expérience des Bloxy Awards sera ouverte à tous et comprendra quatre environnements distincts à travers le Roblox Metaverse. Chaque expérience met en valeur plusieurs gagnants de catégorie, avec la performance de Royal Blood à mi-parcours.

«Nous sommes ravis de jouer virtuellement devant la communauté Roblox», ont déclaré Mike Kerr et Ben Thatcher de Royal Blood. «Cela promet d’être une véritable expérience cosmique. Attachez-vous – nous avons hâte de vous y voir. Le président de Warner Records au Royaume-Uni, Phil Christie, a déclaré que Royal Blood était la solution idéale pour la performance virtuelle.

Royal Blood a sorti son premier album éponyme double platine en 2014. Ils ont continué à connaître le succès avec leur album de suivi, How Did We Get So Dark?

«Royal Blood a toujours été un groupe avant-gardiste, et il est donc normal qu’ils jouent à l’intérieur de Roblox cette année et présentent un tout nouveau public à leur son incroyable», déclare Phil. La performance souligne l’engagement de Roblox à aider les artistes à atteindre de nouveaux publics via sa plate-forme.

Certaines des autres expériences musicales immersives Roblox ont inclus des soirées de lancement en direct de concerts virtuels. Chaque performance comprend des produits virtuels, des jeux, des quiz sur l’artiste et des sessions de questions-réponses avec certains des plus grands artistes à venir de l’industrie de la musique. L’émission des Bloxy Awards sera également rejouée en continu sur la plateforme jusqu’au 6 avril.

Après la première de l’émission le 27 mars à 12 h 00, les Bloxy Awards seront rejoués toutes les heures entre le 27 mars et le 6 avril dans le cadre de l’expérience des Bloxy Awards sur Roblox. Une version complète de l’émission sera également enregistrée et téléchargée sur YouTube 10 jours après la première diffusion de l’émission. Une liste complète des nominés, les détails de l’émission et les produits virtuels spéciaux de Royal Blood se trouvent sur la page de l’événement des Bloxy Awards.

Plus de 32 millions de personnes dans le monde entrent dans l’univers Roblox pour vivre de nouvelles expériences avec leurs amis. Chacune de ces expériences est construite par la communauté elle-même de plus de huit millions de créateurs.