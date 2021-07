Groupe de travail sur la défense des élections ⋆ 10z viral

OK, je ne dis pas que je te l’avais dit, mais je te l’avais dit. (Le New York Times nous en a parlé il y a quelques jours.)

En réalité, la fraude et la tromperie de la campagne Trump étaient encore pires que je ne le satirais dans cette caricature juste après l’élection présidentielle de 2020.

Et ici, j’ai pensé que la dernière ligne, « paiement récurrent automatiquement déduit de votre compte bancaire tous les jours impairs du mois », était une satire intelligente. En réalité, cela se passait au moment même où j’ai créé cette animation.

Ces pauvres drageons, pour qui j’ai vraiment du mal à plaindre…

Peu importe ce que le président Trump a dit dans sa diatribe de 46 minutes à la Maison Blanche, il a perdu les élections. Il perd le soutien des principaux républicains de l’État et semble même avoir perdu son vieux copain, Bill Barr. Qu’à cela ne tienne, il y a de l’arnaque à faire !

L’équipe de Trump s’est rendu compte que les contributions des MAGAheads complices du complot affluent à un rythme plus rapide lorsque le président se déchaîne sur les complots et les complots infâmes pour le destituer de ses fonctions. (Peu importe que le « complot » était une élection libre et juste.)

Tout comme il l’a fait pendant toute sa carrière dans les affaires, Trump trouve un moyen de mentir pour gagner de l’argent. C’est un escroc, de bout en bout. Et maintenant, avec un PAC pratiquement sans conditions qui accumule de l’argent à un rythme plus rapide que ses coffres de campagne, il vole ses partisans qui ont acheté son crochet, sa ligne et son plomb d’histoire de sanglot profond.

