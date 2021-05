Groupe G de l’Amérique du Sud, dans un mouchoir

05/12/2021 à 05:43 CEST

le Bragantino Le Brésilien s’est fait respecter sa maison mardi et s’est imposé par 2-0 à propos de l’Équateur Emelec, qui malgré la défaite reste en tête du groupe G de la Coupe sud-américaine de football, mais avec un léger avantage sur les Brésiliens. Les buts ont été marqués à 29 minutes par le défenseur Fabricio Bruno, avec une tête après la collecte d’un corner exécuté par Claudinho, sa figure principale et buteur de la Ligue brésilienne en 2020, et à 81 par Arthur, dans un jeu commencé par le local. gardien Cleiton, qui a également sauvé un penalty. Avec la victoire, l’équipe brésilienne compte désormais six points et reste l’un des Emelec, qui reste en tête. À la cinquième et avant-dernière date du groupe, le 18 mai, Emelec jouera dans le port de Guayaquil contre Tolima, et Bragantino affrontera Talleres à domicile.

Avec l’arbitrage du Vénézuélien Alexis Herrera et lors d’un match disputé au stade Nabí Abí Chedid de la ville de Bragança Paulista, à l’intérieur de l’État de Sao Paulo, les locaux sont sortis dès les premières minutes pour la victoire. Le gardien de but en visite, Pedro Ortiz, était le protagoniste de la première mi-temps, même s’il n’a pas pu éviter le but de Fabricio Bruno lorsque le jeu a atteint sa première demi-heure.

A la 56e minute, bien au début de la seconde période, l’équipe équatorienne, emmenée par l’espagnol Ismael Rescalvo, a perdu avec Carton rouge direct au défenseur argentin Aníbal Leguizamón, pour faute perfide sur Jadsom Silva, qui venait d’entrer et n’a pas pu se remettre du coup. L’entraîneur local, Mauricio Barbieri, a été contraint de le remplacer et l’a remplacé par l’Argentin Tomás Cuello, qui a donné plus de mobilité à l’attaque de Bragantino, une équipe qui fait partie du groupe autrichien Red Bull.

A 69 minutes, l’arbitre vénézuélien annulé un but à Emelec par la position avancée du défenseur Marlon Mejía.

Le deuxième et dernier but de Bragantino est venu à la 81e minute sur un service du gardien Cleiton, qui a permis à Ytalo et à la croisée des chemins après son débordement dans la ligne de vie droite qu’il a localisée. Arthur pour l’attaquant de marquer sans problèmes sur Ortiz.

À la fin du match, Cleiton a renversé Jéfferson Caicedo dans la zone, mais a revendiqué la responsabilité de la faute à l’empêche de se lancer du penalty à l’Uruguayen Sebastián Rodríguez.

Ateliers à égalité avec Deportes Tolima

Talleres a fait match nul ce mardi sans but contre le Colombien Deportes Tolima à la quatrième journée du Groupe G de la Coupe d’Amérique du Sud et n’a pas pu atteindre Emelec au sommet. Talleres a terminé troisième du groupe avec cinq points et Deportes Tolima, qui n’a pas encore gagné dans le tournoi, en a trois. Talleres a dominé pendant les 45 premières minutes, mais Deportes Tolima a été le meilleur en seconde période et a fait suffisamment de mérites pour gagner le match.

À 12 minutes, l’attaquant uruguayen de Talleres Michael Santos est venu très près de marquer quand un tir avec la pointe de la chaussure a effleuré le poteau. La première moitié du match était un monologue offensif de Talleres, qui avait une possession proche de 70% et presque deux fois plus de passes que son rival. Les Colombiens se sont défendus avec de nombreuses personnes dans leur propre région et n’ont pas pu perturber la contre-attaque. À trois minutes de la fin de la première mi-temps, le Colombien de Talleres Diego Valoyes a reçu un ballon ouvert sur la droite de l’attaque et a enlevé trois hommes avec des dribbles, mais son tir a été contenu par le gardien Álvaro Montero.

Deportes Tolima a eu besoin de 55 minutes pour effrayer Talleres. Le gardien Guido Herrera a empêché Sergio Mosquera de marquer. Les Colombiens ont commencé à tirer vers le but rival lorsqu’ils ont récupéré le ballon et ont ainsi commencé à déranger les locaux. Herrera, qui en première mi-temps avait été un spectateur privilégié du match, a dû faire un effort pour maintenir son but à zéro et est devenu la figure du match.

Talleres, qui avait dominé les 45 premières minutes, a perdu la possession du ballon et s’est montré imprécis en seconde période. Jaminton Campaz, sur l’aile gauche, était l’un des joueurs les plus émouvants de Deportes Tolima.

Dans les dernières minutes, Talleres s’est planté dans le peloton rival et a recherché avec insistance un but qui lui aurait permis d’atteindre le sommet à Emelec, mais s’est heurté à la bonne défense des Colombiens. Quelques secondes avant la fin du match, Valoyes s’est retiré blessé.

Lors de la cinquième journée, qui se jouera le 18 mai, les Colombiens visiteront Emelec et les Argentins accueilleront Bragantino.

L’Athletico Paranaense n’est pas surpris

le Athletico Paranaense a battu les Metropolitanos de Caracas 0-1 mardi dans la quatrième journée du groupe D de la Coupe d’Amérique du Sud, dans un match dans lequel il a dû se battre pour trouver la voie qui ouvrirait les lignes de la défense locale. Grâce à cette victoire, les Brésiliens ont atteint la deuxième place avec neuf points, le même que Melgar d’Arequipa, qui visitera les Aucas équatoriens ce jeudi. L’équipe de Curitiba, consciente d’avoir une opportunité qu’elle ne pouvait pas manquer, s’est lancée dès le départ pour un but qui lui donnerait trois points aux Jeux Olympiques de Caracas, vides à cause de la pandémie. Malgré tout, ils n’ont pas pu, en première mi-temps, modifier le score initial grâce, en grande partie, à la défense locale qui a fermé les espaces que recherchaient les Brésiliens.

Renato Kayser a eu la meilleure chance à la 29e minute, quand il a envoyé un tir qui semblait voué à entrer dans le but de Metropolitanos. Avec 0-0, les deux équipes se sont rendues aux vestiaires dans ce qui semblait être une belle réussite pour Caracas et une grande déception pour l’équipe brésilienne.

Le grand répit pour l’ouragan est venu à la 60e minute, lorsque Vitinho il a reçu le ballon à l’extérieur de la surface, l’a mis en place et a lancé un tir dur que le gardien Giancarlo Schiavone a réussi à toucher mais n’a pas dévier. Ainsi le premier but du match est monté sur le tableau de bord qui a réveillé Metropolitanos et a tenté d’approcher la zone rivale avec plus de volonté que de talent et sans grand succès.

Les rôles ont été modifiés et les Paranaense ont cherché à défendre leur résultat, en attendant une contre-attaque qui leur permettrait d’élargir le score. Cependant, aucune des deux équipes, Metropolitanos en attaque et Huracán en défense, n’a été en mesure de générer des chances dangereuses pour leurs rivaux, le 0-1 est donc resté cloué sur le tableau de bord.

Montevideo City et Independiente nul aux tirs au but

Les pénalités marquées par Gustavo del Prete et Jonathan Herrera ils ont donné l’égalité entre Montevideo City Torque and the Independent L’Argentin dans un match intense dans lequel les Uruguayens ont subi un nul angoissant à la 90e minute et n’ont pas réussi à monter en tête du groupe B de la Copa Sudamericana.

Tout a cherché un triomphe historique pour Montevideo City Torque qui, malgré ses 13 ans d’existence, a résisté à un géant d’Amérique comme le rouge d’Avellaneda. Cependant, le poids du maillot de l’équipe argentine, l’impulsion pour aller à l’attaque en dépit d’être avec un joueur en moins et un penalty à la dernière minute a permis à Independiente d’égaliser sur le tableau de bord pour continuer à diriger le groupe B.Dans un match sans friction, dans lequel l’équipe uruguayenne a dominé le contrôle du ballon mais n’a pas eu un barrage d’arrivées, Montevideo City Torque a vu comment dans les derniers soupirs du duel, le triomphe lui échappa.

La première mi-temps a été régulière et, bien que les locaux aient une plus grande possession du ballon, ils n’ont pas pu perturber le but défendu par l’Uruguayen Sebastián Sosa. Cependant, à la fin de la première mi-temps une maladresse de la défense du rouge d’Avellaneda dans sa zone s’est terminée par un penalty qui Del Prete transformé en but grâce à un tir puissant.

La seconde mi-temps a commencé avec Independiente à l’attaque, avec une pression sur tout le terrain et une intensité dans son jeu. Tout s’est compliqué en 50 minutes, quand Juan Pacchini a commis une faute très grave qui a abouti à rouge direct et fait que les visiteurs restent avec un joueur de moins. L’avantage numérique, tant sur le tableau de bord que sur le terrain, n’a pas pu être mis à profit par Montevideo City Torque, -une équipe qui appartient au groupe City- et, bien qu’ils aient continué à contrôler le ballon, à aucun moment ils ne l’ont fait. semblent contrôler le jeu. jouer. Les Uruguayens ont eu plusieurs occasions en fin de match de prolonger l’avantage et de sceller la victoire mais trébuchements, coups faibles, ou mauvaises décisions à la fin l’ont empêché d’arriver.

L’Independiente, quant à lui, a déplacé l’équipe, l’a joué en passant à l’attaque et a eu dix dernières minutes dans lesquelles l’intensité était telle que certaines fautes commises pouvaient leur coûter une nouvelle expulsion. Dans l’un des derniers jeux du match, et lorsque l’équipe citoyenne a commencé à savourer la victoire, une faute du défenseur Diego Arismendi a provoqué le penalty qui aboutirait à l’égalité.

Désormais, Independiente reste le seul leader de son groupe à attendre le match entre Bahia de Brasil et le bolivien Guabirá, dans lequel les Brésiliens pourront rattraper les Argentins au sommet.