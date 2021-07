groupe indépendant gallois détaille les leçons apprises de Nicola Sturgeon | Politique | Nouvelles

Le président de YesCymru Sion Jobbins s’est entretenu avec Express.co.uk sur la façon dont son groupe a été influencé par Nicola Sturgeon et le désir du SNP d’indépendance écossaise. Alors que M. Jobbins dit qu’une “grande inspiration” a été tirée du Premier ministre, il a déclaré à Express.co.uk que YesCymru avait encore des différences marquées, telles qu’une plus grande concentration sur la gouvernance et une attitude moins antagoniste. Le leader de l’indépendance gallois a ajouté que le référendum écossais de 2014 a conduit à la formation de YesCymru en 2016 et a révélé s’il travaillerait ou non avec Mme Sturgeon à l’avenir.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à M. Jobbins quelles leçons avaient été tirées de Mme Sturgeon et de la demande d’indépendance du SNP.

Il a expliqué : « Première chose à souligner que YesCymru fait campagne pour l’indépendance de manière non partisane/politique et multipartite pour l’indépendance, nous ne nous présentons donc pas aux élections.

« Nous nous sommes beaucoup inspirés du référendum écossais de 2014 qui a conduit directement à notre fondation que nous avons fondée en 2016.

“Je pense que nous avons appris de Sturgeon, je pense que la campagne écossaise générale est une pour garder les choses positives.

« Les arguments portent vraiment sur la gouvernance, qui voulez-vous gouverner ? »

M. Jobbins a expliqué plus tard dans l’interview que le mouvement indépendantiste gallois était moins agressif envers les Anglais ou le reste du Royaume-Uni que ne l’est le mouvement écossais.

Il a expliqué qu’il se félicitait toujours d’une coopération étroite avec le reste du Royaume-Uni si le pays de Galles partait, car ceux qui prônent l’indépendance étaient plus préoccupés par qui fait les lois que par la culture ou l’identité.

M. Jobbins a poursuivi: “Dans notre cas, les lois galloises devraient être adoptées au Pays de Galles et la question de l’identité est la deuxième.

YesCymru a connu une augmentation du nombre de ses membres après la victoire électorale du SNP en mai, M. Jobbins ayant déclaré que les partisans semblaient être motivés par l’Écosse.

Le groupe compte environ 20 000 membres et en a vu quelques milliers supplémentaires après les élections de mai.

Les sondages suggèrent qu’environ un tiers de la population galloise soutiendrait l’indépendance lors d’un référendum, la population plus jeune étant beaucoup plus susceptible de voter pour quitter le Royaume-Uni.

M. Jobbins a souligné qu’il était probable que le soutien de YesCyrmu augmente au fil des ans simplement par attrition.

M. Jobbins a annoncé le 9 juillet qu’il quitterait le poste de président du parti, citant des “raisons personnelles” comme cause.