Groupe VW, Porsche suit de côté, mais c’est tout ‘

Le directeur sportif de Porsche a déclaré que le groupe Volkswagen suivait les développements de la F1 en marge, mais rien de plus.

Le sport a souvent évoqué sa volonté d’attirer de nouveaux constructeurs, et le groupe VW est considéré comme l’un des plus susceptibles de rejoindre la grille, via Porsche ou Audi.

Le PDG de Porsche, Olivier Blume, a déclaré que s’ils le faisaient, ce ne sera qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les moteurs en 2025, et le vice-président Fritz Enzinger a confirmé qu’ils gardaient un œil sur les développements concernant ces réglementations, mais c’est tout pour le moment.

«Dans le Groupe, nous nous concentrons actuellement stratégiquement sur des séries telles que le WEC ou la Formule E et sur le sport client mondial dans le domaine de la réglementation GT3. Fondamentalement, nous suivons et évaluons tous les développements en cours dans les séries de courses pertinentes au niveau mondial », a-t-il déclaré. Auto Motor und Sport.

«La nouvelle réglementation moteur n’est prévue qu’en 2025, peut-être en parallèle avec l’introduction des e-carburants, qui est la condition préalable à une course neutre en CO2.

«Un plafond de coût pour le moteur est également envisagé. Le plafond des coûts est discuté en Formule 1 depuis longtemps, seule la mise en œuvre cohérente n’a pas réussi jusqu’à présent. »

«L’entreprise suit tout cela de la marge – mais c’est tout ce qu’elle fait pour le moment.»

Trois résultats majeurs de la réunion de la commission F1 de jeudi: 🇵🇹 F1 a l’intention de courir à Portimao le 2 mai

👍 Le concept Sprint Race reçoit un soutien

🧊 Gel moteur à partir de 2022 Rendez-vous sur le site Web # F1 pour plus de détails! pic.twitter.com/qGpW2iRCVW – Formule 1 (@ F1) 11 février 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Il a été annoncé en février que le nouveau règlement sur les moteurs serait reporté d’un an de 2026 à 2025 en réponse à un accord sur le gel du moteur.

Le groupe VW a longtemps déclaré que les nouvelles réglementations pourraient les motiver à rejoindre le monde de la F1 en fonction de leur forme. Cependant, Enzinger insiste sur le fait qu’ils ne jouent pas activement un rôle dans la décision desdits changements.

«Bien sûr, nous suivons les décisions fondamentales», a-t-il ajouté.

«Ce n’est que lorsque cet état des choses devrait changer et que le groupe VW envisage de s’impliquer sous quelque forme que ce soit qu’il serait judicieux de participer aux comités correspondants.»

Quant à savoir si Porsche ou Audi sont plus susceptibles de rejoindre la grille, il dit que cela n’a pas encore été discuté.

«Je ne veux pas et je ne peux pas spéculer là-dessus», a-t-il déclaré.

«Pour le moment, nous ne l’observons que du point de vue du Groupe. Ce n’est que lorsque le sujet évolue dans une direction intéressante qu’il peut y avoir d’autres évaluations. »

Avec Mercedes, Ferrari et Renault restent et Red Bull commencent à fabriquer leurs propres moteurs, on ne sait pas quelles équipes existantes Porsche ou Audi pourraient fournir.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.