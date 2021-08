Groupes des années 80 : 8 grands oubliés que vous devez entendre

Pour certains, l’allure de la décennie qui nous a donné Adam Ant, Prince, Madonna et Wham ! est tout aussi frais que le jean Jordache qu’ils portaient autrefois lorsqu’ils sautaient dans la rue au son de “Working For The Weekend!” de Loverboy. Mais ces agrafes pop bien connues n’étaient pas les seuls hymnes qui ont dominé les Walkmans du monde. Les années 80 ont été une décennie définie par l’excès : de la pop la plus mousseuse à la testostérone du hair metal et aux profondeurs les plus sombres du post-punk. Plongez plus profondément dans les racks de cassettes d’antan et dépoussiérez certains des groupes oubliés des années 80 qui possédaient un talent égal, sinon plus grand, que les icônes que nous connaissons et aimons tous aujourd’hui.

Voici huit groupes oubliés des années 80 que vous devez écouter.

Johnny déteste le jazz

Si vous ne commencez pas instantanément à hocher la tête à la seconde où vous entendez l’introduction de la batterie et du clavier à «Shattered Dreams» et sa complainte sur l’amour perdu, alors vous feriez mieux de vérifier votre pouls. À bien des égards, cette chanson incarne les années 80. Alors que Johnny Hates Jazz n’a pas duré longtemps en tant que groupe, ils ont réussi à s’accrocher pendant la seconde moitié de la décennie.

En fait, Johnny Hates Jazz n’a pas seulement engendré les chansons classiques “My Foolish Heart”, “I Don’t Want To Be A Hero” et “Turn Back the Clock”, ils ont également contribué à lancer la carrière du cinéaste alors en plein essor. David Fincher. Lorsque « Shattered Dreams » avait besoin d’une vidéo pour faire sensation sur la toute puissante MTV, le futur réalisateur de Se7en et Zodiac est intervenu. La vidéo a été vue plusieurs fois par jour par un public qui ne pouvait tout simplement pas en avoir assez du cœur et de l’âme du chanteur/compositeur Clark Datchler et du guitariste Mike Nocito.

Écouter: “Rêves brisés”

amusant garçon trois

Formé par Terry Hall, Lynval Golding et Neville Staple, après avoir quitté le groupe de ska à succès 2Tone The Specials, le trio prendrait les choses dans une direction plus pop avec leur nouveau groupe, Fun Boy Three. Leur premier single, “The Lunatics (Have Taken Over The Asylum)”, est peut-être issu du son de The Specials, mais leurs singles successifs – “The Telephone Always Rings” et leur plus grand succès britannique, “It Ain’t What You Do (C’est la façon dont vous le faites) » (avec le soutien de Bananarama) a offert des tubes pop entraînants légèrement à gauche du centre. Le groupe manquait d’endurance, mais leur influence se perpétue à travers les projets parallèles des membres, du travail de Hall avec Gorillaz au travail collaboratif de Neville avec Ranking Roger de The (Anglais) Beat dans Special Beat.

Écouter: “Ce n’est pas ce que vous faites (c’est la façon dont vous le faites)”

Tigre de verre

Avant que le Canada n’ait Céline, ils avaient Glass Tiger. Bien que certains se souviennent d’eux sous leur ancien surnom, Tokyo, au moment où le groupe de rock canadien a enregistré son premier album, The Thin Red Line, ils utilisaient leur nouveau nom. Alors que Glass Tiger ne jouit pas de la même popularité durable qu’un Duran Duran, leur premier album de 1986 est devenu quadruple disque de platine au Canada, disque d’or aux États-Unis, et a produit deux des plus grands succès de la décennie, « Someday » et « Don’t Forget Me (When I’m Gone) », ce dernier avec les choeurs de Bryan Adams. Glass Tiger n’a jamais fait partie de la rotation régulière de MTV et, par conséquent, s’est perdu dans le mélange des grands groupes des années 80, mais ils étaient une véritable force de la nature pop, plaçant le Canada sur la carte culturelle et ouvrant la voie aux artistes à venir.

Écouter: “Ne m’oublie pas (quand je serai parti)”

Parc Diesel Ouest

Beaucoup ont spéculé sur la raison pour laquelle Diesel Park West n’a jamais décollé. Bien qu’il soit plus adoré par la critique que de nombreux groupes des années 80 sur cette liste, pour une raison quelconque, leur mélange unique de proto-Britpop et d’US rock sudiste jamais pris. Qu’il s’agisse de s’appuyer fortement sur les solos de guitare de “Like Princes Do”, le morceau principal de leur premier album en 1989, Shakespeare Alabama, ou de se fier au chant, Beatles-des mélodies inspirées pour des chansons telles que “All The Myths On Sunday”, ils n’ont jamais hésité à leurs influences. Lorsque leurs ventes ont faibli, le groupe a disparu pendant un certain temps, laissant le label rassembler un certain nombre de faces B et d’enregistrements perdus pour l’album Flipped. Heureusement, le temps joue en faveur de l’auditeur et le travail stellaire de Diesel Park West est préservé pour que tous puissent l’entendre.

Écouter: « Comme font les princes »

Vampe de Transvision

Il est difficile d’expliquer comment un groupe qui utilisait régulièrement des gimmicks des années 80 (presque au point de la parodie musicale) pourrait être si intemporel, mais Transvision Vamp avait un élément qui le distinguait des autres groupes des années 80 sur le tas punk-pop : le plomb la chanteuse Wendy James. Devenu célèbre au Royaume-Uni en tant qu’icône naissante de la scène festive, le groupe portait sa pop synthétique sur sa manche. Comme ils l’ont chanté sur leur single “Trash City”: “Les règles sont, il n’y a pas de règles.” Transvision Vamp a audacieusement embrassé son mélange de bouffonneries sexuelles et de ricanement rebelle alimenté par le synthé.

Écouter: “Je veux ton amour”

Beaux jeunes cannibales

On pouvait allumer MTV à n’importe quel moment de la journée en 1989 et regarder le clip de « She Drives Me Crazy » de Fine Young Cannibals en boucle constante. La voix du chanteur Roland Gift s’est prêtée à l’air du temps des années 80 en répétant les paroles simples encore et encore, donnant au monde l’un des plus efficaces vers d’oreille de tous les temps. La chanson a dominé les émissions de radio, a fait de lui et du reste du trio de Birmingham (une équipe constituée par le guitariste Dave Cox et le bassiste David Steele, anciennement de The Beat) des noms familiers, et a envoyé leur album de 1989, The Raw And The Cooked, à N ° 1 sur le Billboard 200. Avec deux singles à succès, « She Drives Me Crazy » et « Good Thing », FYT était prêt pour la célébrité, mais ils n’ont plus jamais été en mesure d’évoquer la même magie graphique.

Écouter: “Elle me rend fou”

L’âge du hasard

Il y a une fine frontière entre le pionnier de la musique et le fait d’être trop en avance sur son temps. Age Of Chance était malheureusement ce dernier. Le quatuor de Leeds a contribué à briser les frontières entre la musique house et le rock, ouvrant la voie à des groupes des années 80 tels que Pop Will Eat Itself et Carter USM. Premiers champions de l’échantillonnage, le groupe s’est d’abord fait remarquer grâce à la refonte de Prince‘s “Kiss” pour une session John Peel, suivi d’un remix copier-coller, “Kisspower”. Le groupe de crossover dance-rock a ensuite signé un accord avec Virgin, et leur premier album de 1987, One Thousand Years Of Trouble, a attiré les faveurs de la presse musicale. Avec un ensemble diversifié d’influences – punk, hip-hop, industriel et Northern soul – Age Of Chance ont également été l’un des premiers groupes « rock » à inclure un DJ dans leur line-up. Ils n’ont jamais dominé les charts en Angleterre ou aux États-Unis, mais leur influence s’est avérée durable. Il n’est pas difficile de comprendre leur attrait – et si votre tête ne le comprend pas, votre corps le comprendra certainement.

Écouter: « Ne vous fâchez pas… Régalez-vous ! »

Jane Wiedlin

La guitariste Jane Wiedlin est entrée dans l’histoire de la pop lorsque The Go-Go’s est devenu le premier groupe de rock entièrement féminin à figurer en tête du palmarès des albums de Billboard, mais sa carrière solo est souvent oubliée. Cela ne devrait pas être. Son premier album éponyme en 1985 est une pop pétillante mêlée de sujets matures ; bien que doux en surface, il parvient toujours à ficeler les conventions, avec Wiedlin arborant un costume baggy brillant sur la couverture. Elle n’a peut-être pas accumulé de succès comme son compatriote Go-Go Belinda Carlisle, mais sa sortie solo nous a quand même donné les deux succès qui auraient dû être, “Modern Romance” et “Blue Kiss”.

Écouter: « Baiser bleu »

