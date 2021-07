Juridique & Réglementaire

Groupes d’extrême droite utilisant des actifs virtuels et des pièces stables pour déplacer des fonds : rapport du GAFI

Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié un rapport intitulé « Financement du terrorisme à motivation ethnique ou raciale » qui parle de l’utilisation de crypto-monnaies par les terroristes pour déplacer des fonds.

L’organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré que peu de pays avaient désigné des groupes d’extrême droite (REG) ou des individus comme terroristes qui semblent devenir plus aptes à déguiser leurs activités financières.

Certains de ces REG utilisent également des actifs virtuels comme Bitcoin pour déplacer des fonds, selon un nouveau rapport du GAFI. L’utilisation de « pièces dites de confidentialité » leur permet quant à elle de conserver l’anonymat lors des transactions. Le rapport disait,

« Il y a eu beaucoup d’intérêt pour les VA de différents groupes de REG et d’individus à la recherche d’anonymat, en particulier après avoir été retirés des plateformes de paiement traditionnelles. »

Ceux qui sont plus soucieux de la sécurité et qui recherchent un plus grand niveau de secret « choisissent souvent les VA ». Cependant, l’agence a noté qu’« il existe peu d’informations sur le volume de fonds transférés de cette manière ».

Le GAFI souligne en outre l’utilisation de pièces stables, créées par le groupe lui-même “où les données transactionnelles n’ont duré que 24 heures avant de devenir introuvables”. Une organisation d’extrême droite en Afrique du Sud a créé ce stablecoin qui était géré par une application de style PayApp qui “permet au groupe d’utiliser l’argent numérique comme argent liquide”.

Le rapport mentionne également que ces groupes ont des biens « au cœur » de leurs activités de collecte de fonds, en tant que tel, soutient que les autorités devraient les cibler pour dissuader le financement du terrorisme et perturber les réseaux financiers connexes.

De plus, ces groupes utilisent des concerts, des festivals de musique, des événements d’arts martiaux mixtes et des ventes de marchandises pour collecter des fonds, socialiser et réseauter.

