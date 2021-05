groupes, fêtes, format et lieux

20/05/2021 à 13:47 CEST

Quique Briz

Un an plus tard, le Eurocup qui devait être joué à l’été 2020 arrive dans des circonstances loin d’être normales. Et pas seulement à cause de ce qu’il a été contraint de modifier par la pandémie, mais parce qu’il s’agit de la première édition multi-sites de l’histoire. Sera douze villes de douze pays différents qui accueillent les matchs de la phase finale de ce championnat d’Europe, avec des capacités à moitié essence mais avec le même esprit pour les 24 équipes participantes: aller le plus loin possible et savourer la gloire dans un tournoi qui, bien qu’il ne bénéficie pas du statut de Coupe du Monde, est l’un des événements sportifs de l’année.

La valeur du Championnat d’Europe est démontrée en voyant comment un seul continent peut rassembler des équipes aussi puissantes que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Belgique, l’Angleterre … La liste des candidats est longue. Alors que certains cherchent à soulever le trophée, d’autres comme la Croatie, la Pologne, la Suède ou la Suisse cherchent à surprendre, et d’autres comme la Finlande ou la Macédoine du Nord viennent avec l’illusion de faire leurs débuts dans un grand tournoi.

CALENDRIER DE PHASE DE GROUPE

groupe A

Italie Elle se présente comme la grande favorite du groupe disputant tous ses matches à Rome et veut oublier son absence lors de la dernière Coupe du monde en Russie. Pendant ce temps, le toujours compétitif Suisse et la sélection de dinde, plongés dans une étape passionnante, ils essaieront de ne pas rester sur la route. Finalement, gallois, qui a atteint les quarts de finale du dernier Championnat d’Europe, sera emmené par un Gareth Bale qui s’est de nouveau senti comme un footballeur cette saison.

06/11/2021 à 21:00 à Rome: Italie – Turquie

12/05/2021 à 15h00 à Bakou: Pays de Galles – Suisse

16/06/2021 à 18:00 à Bakou: Turquie – Pays de Galles

16/06/2021 à 21:00 à Rome: Italie – Suisse

20/06/2021 à 18:00 à Bakou: Suisse – Turquie

20/06/2021 à 18:00 à Rome: Italie – Pays de Galles

Groupe B

Belgique Il est le favori pour prendre la première place du groupe B, même s’il doit tenir compte du fait que ses principaux obstacles, Danemark Oui Russie, joueront dans leurs pays respectifs. De plus, le débutant Finlande, qui s’ouvre dans un tournoi majeur, jouera près de chez soi, ce qui facilitera les déplacements de nombreux Finlandais. Ce sera un groupe où les attaquants commanderont: Romelu Lukaku, Artem Dzyuba ou Teemu Pukki jetteront à nouveau l’équipe derrière leur dos pour tenter de passer en huitièmes de finale.

06/12/2021 à 18:00 à Copenhague: Danemark – Finlande

12/05/2021 à 21:00 à Saint-Pétersbourg: Belgique – Russie

16/06/2021 à 15:00 à Saint-Pétersbourg: Finlande – Russie

17/06/2021 à 18:00 à Copenhague: Danemark – Belgique

21/06/2021 à 21:00 à Copenhague: Russie – Danemark

21/06/2021 à 21:00 à Saint-Pétersbourg: Finlande – Belgique

Groupe C

L’un des groupes les plus uniformément appariés sera C, où le Pays Bas Ils reviennent à un grand tournoi depuis 2014. Entre les deux, une Coupe du Monde et un Championnat d’Europe dans lesquels ils ne se sont pas qualifiés. Pendant ce temps, l’illusion régnera Macédoine du Nord, débutant dans un grand tournoi et dirigé par son héros Goran Pandev, qui à 37 ans cherchera le dernier grand défi de sa carrière. Avec de nombreux footballeurs dans l’élite européenne, Ukraine Oui L’Autriche ils essaieront de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire.

13/06/2021 à 21:00 à Amsterdam: Pays-Bas – Ukraine

13/05/2021 à 18:00 à Bucarest: Autriche – Macédoine du Nord

17/06/2021 à 21:00 à Amsterdam: Pays-Bas – Autriche

17/06/2021 à 15:00 à Bucarest: Ukraine – Macédoine du Nord

21/06/2021 à 18:00 à Amsterdam: Macédoine du Nord – Pays-Bas

21/06/2021 à 18:00 à Bucarest: Ukraine – Autriche

Groupe D

Le plus vieux match de football du monde sera réédité en phase de groupes avec le match entre Angleterre Oui Écosse à Wembley. Les premiers arrivent comme favoris du groupe tandis que les seconds sont arrivés ici grâce au repêchage. Pendant ce temps, le potentiel de Croatie, une équipe capable d’atteindre toujours les dernières étapes, se heurte à nouveau au République tchèque, comme en 2016. Les Tchèques, avec une équipe plus talentueuse qu’alors, tenteront de prendre un ticket pour les huitièmes de finale.

13/06/2021 à 15:00 à Londres: Angleterre – Croatie

14/05/2021 à 15:00 à Glasgow: Ecosse – République tchèque

18/06/2021 à 18:00 à Glasgow: Croatie – République tchèque

18/06/2021 à 21:00 à Londres: Angleterre – Ecosse

22/06/2021 à 21:00 à Glasgow: Croatie – Ecosse

22/06/2021 à 21:00 à Londres: République tchèque – Angleterre

Groupe E

Le moyen de Espagne En phase de groupes, elle n’aura lieu qu’à Séville, le lieu qui a remplacé Bilbao à la dernière minute. En tête, il aura trois équipes qui, bien qu’elles soient d’un échelon inférieur en termes de qualité, ont toutes de bonnes équipes et la capacité de surprendre. SuèdeRival dans les éliminatoires et également sur la route du Qatar 2022, il s’est avéré ne pas être un adversaire à l’aise. Pendant ce temps, un Pologne Commandée par l’insatiable Robert Lewandowski et d’autres joueurs de l’élite européenne, ce sera difficile à casser. Finalement, Slovaquie joue son deuxième championnat d’Europe consécutif et des hommes comme Milan Škriniar ou Marek Hamšík – peut-être lors du dernier tournoi majeur avec leur pays – ils peuvent faire beaucoup de mal à leurs rivaux.

13/06/2021 à 15h00 à Séville: Espagne – Suède

14 mai 2021 à 15h00 à Saint-Pétersbourg: Pologne – Slovaquie

18/06/2021 à 18:00 à Saint-Pétersbourg: Suède – Slovaquie

18/06/2021 à 21h00 à Séville: Espagne – Pologne

22/06/2021 à 21h00 à Séville: Espagne – Slovaquie

22/06/2021 à 21:00 à Saint-Pétersbourg: Suède – Pologne

Groupe F

Sans aucun doute le groupe de la mort de cette Eurocup sera le F, où Allemagne, France Oui le Portugal Ils joueront dans une bataille pleine de grands matchs, qui pourraient bien se jouer à des stades plus avancés. Et bien que Hongrie Il semble que ce sera vraiment compliqué, sa qualification angoissante en barrage le fait partir avec moins de pression: ils sont revenus en Islande en finale avec des buts à la 88e minute et à la 90e minute.

15/06/2021 à 18:00 à Budapest: Hongrie – Portugal

15/05/2021 à 21:00 à Munich: France – Allemagne

19/06/2021 à 15:00 à Budapest: Hongrie – France

19/06/2021 à 18:00 à Munich: Portugal – Allemagne

23/06/2021 à 21:00 à Budapest: Portugal – France

23/06/2021 à 21:00 à Munich: Allemagne – Hongrie Lieux

Au total, il y aura douze sites qui seront utilisés pour le différend de l’Euro 2020. Les demi-finales et la finale se joueront au stade de Wembley, donc la sélection de Angleterre Il pourrait soulever le titre en jouant tous les matchs à domicile sauf le quart de finale.