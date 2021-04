GroupM élève Vinit Karnik et Karthik Nagarajan

Vinit Karnik et Karthik Nagarajan

GroupM a élevé Vinit Karnik à ce poste de responsable – Sports, Esports and Entertainment, GroupM South Asia. En outre, la société d’investissement dans les médias a également élevé le rôle de Karthik Nagarajan, CCO, Wavemaker. En plus de son rôle dans Wavemaker, Nagarajan assumera des responsabilités supplémentaires chez GroupM dans le nouveau rôle de responsable, contenu de marque, GroupM India. Pour Prasanth Kumar, PDG de GroupM Asie du Sud, perturbation et évolution vont de pair et ont également apporté des opportunités dans le domaine du contenu, du sport et du divertissement et redéfinissent constamment le marché. «Au fil des ans, nous avons construit ces espaces en élaborant d’excellentes solutions pour nos clients. Bien que nous continuions à nous appuyer sur des technologies publicitaires qui ajouteront de la vitesse et de l’échelle, nous nous engageons également à améliorer notre processus de création et à permettre des solutions plus larges dans l’espace de contenu. Ces nominations à la direction signifient notre engagement dans le voyage. Nous sommes impatients de créer d’excellentes solutions et opportunités pour nos clients ainsi que nos partenaires. »

Dans leurs fonctions GroupM, Karthik Nagarajan et Vinit Karnik rapporteront à Prasanth Kumar, PDG de GroupM South Asia.

Vinit Govil a rejoint GroupM il y a plus de 14 ans et a été à l’avant-garde de certaines des transactions de parrainage et de conseil de grande valeur et de grande envergure dans le secteur du sport et du divertissement. Sous lui, GroupM a assisté au lancement d’un leadership éclairé pour les reportages indiens sur les sports et les divertissements intitulés «Sporting Nation in the Making» et «Showbiz» respectivement. Avant de rejoindre GroupM en 2006, Govil faisait partie de la fraternité cinématographique de Mumbai, à la tête des activités de production et de distribution de films de Padmalaya Telefilms et du studio de post-production Prasad Film Labs.

Les consommateurs new age ont une meilleure compréhension de la publicité et cela peut être vu par leurs interactions continues avec les marques et leur volonté de participer, Vinit Karnik, responsable – Sports, Esports and Entertainment, GroupM South Asia, a déclaré: «Les données indiquent que la prestation de Un contenu personnalisé de qualité est ce qui distingue les marques à succès de leurs concurrents. Aujourd’hui, une marque dispose de différents moyens pour toucher son public que ce soit via le sport, les réseaux sociaux, l’eSport, les influenceurs etc. Ainsi, en renforçant nos offres et en associant optimisation créative et data, nous voulons nous assurer que les marques atteignent leur les consommateurs avec un contenu hautement personnalisé, efficace et pertinent pour eux », a-t-il ajouté.

Karthik Nagarajan a passé une partie importante de son début de carrière dans le conseil, en tant que chef de cabinet chez Frost & Sullivan aux États-Unis. Avant de rejoindre GroupM en 2011, Nagarajan a créé la division en ligne de Nielsen et était également le chef de pays indien de NM Incite, la joint-venture entre Nielsen et McKinsey pour le conseil en médias sociaux en Inde. Il a mis en place la pratique des médias sociaux pour GroupM India, qui comprenait également son incursion dans le plaidoyer. En outre, Nagarajan a évangélisé l’agenda des données pour GroupM en développant sa pratique d’analyse sociale, des produits comme Radar et l’offre de centre de commande.

Selon Karthik Nagarajan, responsable du contenu de marque chez GroupM India et directeur du contenu chez Wavemaker India, le contenu est une intervention culturelle pour une marque et le besoin d’être authentique n’a jamais été aussi critique. Par conséquent, le parcours d’une idée aujourd’hui est imprégné de vérités d’audience guidées par les données autant que de créativité. «D’une époque où les marques surfaient sur les vagues de tendance, nous sommes bel et bien dans une phase où les marques créent leurs sous-cultures. C’est ce qui en fait une période extraordinaire pour être dans cette industrie. J’ai hâte d’assumer cette responsabilité supplémentaire chez GroupM, à un moment où les frontières entre contenu et commerce s’estompent », a déclaré Nagarajan.

