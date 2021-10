GroupM India nomme Priti Murthy au poste de président de GroupM Services India

Murthy a passé une grande partie de sa carrière de plus de 22 ans avec GroupM

GroupM India a annoncé jeudi la nomination de Priti Murthy au poste de président de GroupM Services India. Dans son nouveau rôle, Murthy ferait également partie du comité exécutif de GroupM India. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction régionale de GroupM pour assurer l’adoption transparente de toutes les initiatives et rendra compte au PDG de Prasanth Kumar, South Asia GroupM et à Jon Thurlow, COO, Asia Pacific GroupM. Pendant ce temps, l’équipe de direction de GroupM Services India lui rendrait compte.

En tant que président de GroupM Services, Murthy dirigera le centre d’excellence en matière de livraison qui comprend des analyses et des rapports soumissionnables et non soumissionnables. Avec sa solide équipe de direction, elle travaillerait en étroite collaboration avec les agences pour comprendre leurs besoins, en incorporant les meilleures mesures de livraison avec « improviser et améliorer » comme approche de l’excellence continue, a déclaré la société dans un communiqué.

« C’est un retour aux sources pour Priti et un renforcement de l’équipe de direction de GroupM India avec un autre leader remarquable de l’industrie. L’état d’esprit produit de Priti, alimenté par un mélange unique d’expérience dans la définition et l’exécution d’une vision à l’échelle de l’organisation, enrichira les équipes de GroupM. En tant que l’une des femmes leaders les plus respectées du secteur, Priti croit également en l’approche commerciale centrée sur l’avenir de GroupM et s’est toujours concentrée sur la création d’une culture axée sur les objectifs en tant que responsabilité clé du leadership. Je suis convaincu que sa concentration sur les personnes et les solutions renforcera encore la collaboration entre les agences alimentant toutes les agences de GroupM », a déclaré Prasanth Kumar, PDG de l’Asie du Sud, GroupM lors de la nomination.

En tant que vétéran de l’industrie, Murthy a passé une grande partie de sa carrière de plus de 22 ans avec GroupM. Son dernier poste au sein de GroupM était celui de directrice de la stratégie chez Maxus Global. Elle dirige OMD Inde en tant que PDG depuis quatre ans.

«C’est l’une des meilleures époques de l’industrie des médias, le renouveau et le rajeunissement étant au centre de nos préoccupations. Je suis ravi de rejoindre GroupM, de parcourir la voie de la transformation future des offres GroupM sur le marché et de magnifier l’excellence opérationnelle pour laquelle il est connu. Avec l’accent mis par GroupM sur la création du meilleur de sa catégorie et d’une maison d’excellence, mon rôle sera d’apporter la bonne combinaison de talents, de processus et de technologies pour assurer l’assurance qualité et l’amélioration continue des médias soumissionnables et non soumissionnables pour nos partenaires et clients. Je suis impatient de travailler avec Prasanth et l’ensemble de l’ExCo pour mener à bien cet objectif », a déclaré Murthy.

Lire aussi: Cordes Heads Up For Tails à Samriddh Dasgupta en tant que CMO

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.