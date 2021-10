GroupM India nomme Ritika Taneja à la tête du commerce électronique

Elle rapportera à Atique Kazi, président, données, performance et produits numériques, GroupM India

GroupM India a nommé Ritika Taneja à la tête du commerce électronique. Dans son nouveau rôle, Taneja dirigera les offres de produits de commerce électronique pour les clients. Elle sera également chargée de co-créer la vision et la charte de stratégie e-commerce de GroupM India. Elle rapportera à Atique Kazi, président, données, performances et produits numériques, GroupM India. De plus, elle travaillera en étroite collaboration avec Toni Ruotanen, responsable des services e-commerce GroupM APAC. Taneja sera basé à Gurgaon.

Taneja apporte avec elle plus de 17 ans d’expérience dans l’espace de vente au détail hors ligne et en ligne. Elle a travaillé sur plusieurs marques internationales en gérant et en développant leurs portefeuilles de marques. Comme elle a de l’expérience dans la collaboration avec des entreprises de technologie grand public, Taneja rejoint l’équipe de GroupM India avec une expérience avérée dans la création de marques et d’entreprises réussies axées sur le consommateur, a déclaré l’agence dans un communiqué.

« La nomination de Ritika fait partie de notre investissement continu dans les talents, en particulier dans les domaines d’énormes opportunités de croissance, comme le commerce électronique. Avec le genre de connaissances approfondies dans ce secteur vertical que Ritika apporte à la table, je suis certain que nous continuerons à faire de la pratique du commerce électronique un différenciateur de GroupM pour nos clients et nos marques », a déclaré Kazi.

Selon Kazi, il est de plus en plus important de renforcer les pratiques de commerce électronique pour les marques dans l’économie numérique d’aujourd’hui et le commerce électronique a transformé les façons de faire des affaires en Inde.

« Le paysage du commerce électronique évolue massivement et les marques ont besoin de faire progresser leurs stratégies de commerce électronique avec ce paysage changeant et le comportement des consommateurs. GroupM fournit un environnement unique pour diriger le secteur du commerce électronique qui transforme les marques et aide à stimuler les nouvelles tendances dans le pays », a déclaré Taneja.

