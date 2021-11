GroupM India redéfinit la direction de Central Trading Group

Cette restructuration fait partie d’une transformation évolutive pour GroupM

GroupM India a annoncé lundi la restructuration de sa fonction d’achat de médias – Central Trading Group (CTG). Avec la vision de GroupM de s’efforcer constamment de tirer parti de son expertise et d’offrir une plus grande valeur client, cette restructuration apportera un nouveau leadership avec une nouvelle perspective et un leadership éclairé pour continuer à offrir l’excellence à la clientèle, a déclaré la société.

Pratik Rathod, qui a dirigé les achats pour Wavemaker, assumera un rôle élevé au niveau du groupe de responsable de la diffusion nationale, GroupM India. L’expertise de Rathod, sa vaste expérience et son approche des solutions créatives aideront l’entreprise à tirer davantage parti de l’un des plus grands supports, a déclaré la société dans un communiqué. Il contribuera à renforcer les priorités OneVoice de GroupM et à renforcer les partenariats avec les médias. Muralidhar T assume un rôle élevé de principale fonction d’achat pour l’ensemble de Mindshare. La réflexion stratégique et le sens aigu des affaires de Murali aideraient l’agence dans son ensemble à améliorer davantage le produit d’achat et à permettre un déblocage de valeur plus élevée pour les clients.

K Srinivas Rao reprend le mandat d’achat de Wavemaker à Pratik Rathod. Rao dirige la fonction d’achat de Mediacom depuis quelques années. Pour MediaCom, Rao a construit une solide équipe d’achat intégrée et a renforcé l’ensemble des produits d’achat en adoptant des processus solides. Rahul Satoskar, actuellement responsable des achats de la région pour Mindshare West, devient le leader des achats de Mediacom à l’échelle nationale. « Rahul est un mélange unique d’excellence en matière d’achat, de stratégie et d’exécution, que nous considérons comme une base solide au profit à la fois des clients et de Mediacom », a ajouté l’agence.

« Cette restructuration fait partie d’une transformation évolutive pour GroupM. Nous reconnaissons et investissons constamment dans les talents dans toutes les fonctions pour les membres de notre équipe qui ont contribué à faire évoluer des domaines clés tels que la pratique d’achat de médias. L’engagement incessant à apporter de la valeur à l’entreprise de ses clients est ce qui définit vraiment l’équipe CTG, et j’ai le privilège de diriger une équipe multidimensionnelle de dirigeants passionnés par les médias et les affaires de nos clients. Je suis ravi de voir ces dirigeants grandir et assumer de plus grandes responsabilités dans l’élaboration du parcours transformationnel de GroupM CTG », a déclaré Sidharth Parashar, président – ​​investissements et tarification, GroupM Inde.

A lire aussi : Tata AIG s’engage à Ranbir Kapoor pour sa campagne « Trusted Naam, Fantastic Kaam »

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.