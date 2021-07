GroupM nomme Atique Kazi au poste de président – données, performances et produits numériques, GroupM India

Atique Kazi fait partie de GroupM depuis 2013.

GroupM India a nommé Atique Kazi en tant que président – ​​données, performances et produits numériques GroupM India. Kazi rejoindra également le comité exécutif de GroupM India. Dans son nouveau rôle, Atique Kazi continuera de s’appuyer sur les meilleures pratiques et technologies de GroupM dans les domaines de l’analyse de données, de l’apprentissage en profondeur, de l’exploration de processus, du marketing de performance et de la veille économique pour créer des processus à valeur ajoutée efficaces, rapides et évolutifs.

GroupM se concentre sur la poursuite de l’évolution en offrant des solutions flexibles, évolutives et innovantes, a déclaré Prasanth Kumar, PDG de GroupM Asie du Sud. « Kazi a rejoint l’équipe de base de GroupM India est le reflet de notre engagement à offrir des solutions numériques qui peuvent créer une grande valeur pour les marques sur ce marché en constante évolution. L’expertise d’Atique Kazi à viser l’innovation et à fournir des propositions de valeur sera la clé de la transformation numérique de nos clients et partenaires », a-t-il ajouté.

Atique Kazi fait partie de GroupM depuis 2013. Il a joué un rôle essentiel dans le lancement de Xaxis en Inde avant de déménager à Singapour pour prendre en charge un rôle régional. Kazi a créé la solution de marketing d’influence basée sur l’IA de GroupM, INCA, sur 10 marchés clés. D’autres projets clés dans lesquels il est impliqué sont une plate-forme libre-service pour les clients du marché intermédiaire, une solution de planification OOH basée sur les données et des services de transformation numérique. Il apporte également avec lui la compréhension et les pratiques de travail réussies du marketing à la performance et de la spécialisation en données qui sont fondamentales pour le succès de toute stratégie numérique.

« L’ampleur et la vitesse de la transformation numérique et le fait que l’Inde en tant que marché a démontré son leadership dans ce domaine signifient que nous devons disposer de nos meilleurs talents pour répondre à cette demande. Atique Kazi est l’un de nos meilleurs avec une expérience éprouvée localement et plus récemment au niveau régional dans l’APAC où il a lancé et développé la branche Influenceur et contenu de GroupM – INCA », Arshan Saha, PDG Xaxis, APAC. mentionné.

Pour Atique Kazi, Président Data, Performance and Digital Products GroupM India, l’accélération numérique apporte de l’agilité aux organisations. « Avec le soutien de meilleures données, analyses, innovations, performances accrues et orientation vers les résultats, nous pouvons mieux répondre aux défis des marques, accélérer leurs parcours de transformation et les aider à obtenir des résultats commerciaux plus rapides. L’Inde est un marché d’opportunités et en tirant parti de l’expertise numérique de GroupM, nous pouvons redéfinir l’écosystème », a-t-il souligné.

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 30 juin au 6 juillet 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.