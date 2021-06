GroupM nomme Madhvi Pahwa au poste de directeur des ressources humaines pour l’Asie du Sud

Pahwa, auparavant directeur des ressources humaines de Mindshare APAC, a été promu au poste de direction de l’équipe des talents de GroupM India et de développement de la proposition de talents de GroupM pour la région.

GroupM, le groupe d’investissement dans les médias de WPP, a nommé Madhvi Pahwa en tant que nouveau directeur des ressources humaines pour l’Asie du Sud. Pahwa, auparavant directeur des ressources humaines de Mindshare APAC, a été promu au poste de direction de l’équipe des talents de GroupM India et de développement de la proposition de talents de GroupM pour la région. Elle rapportera à Prasanth Kumar, PDG de GroupM South Asia. Pahwa remplace Rohit Suri, qui explore d’autres opportunités.

Au cours de ses six années en tant que CPO APAC de Mindshare, Pahwa a dirigé plusieurs initiatives dans la région, notamment la conception et le déploiement du programme « Balance » de Mindshare en APAC, apportant le programme de formation au leadership à haut potentiel « Momentum » de Mindshare en Asie et proposant de nombreux programmes de formation et développement dans le commerce, IA et planification. « La promesse de nos employés a été de faire de Mindshare l’endroit où vous faites votre meilleur travail, et cela a certainement été vrai pour moi. Les gens, les priorités et la culture se réunissent presque comme par magie pour faire ressortir le meilleur de vous. Je suis reconnaissant et fier de faire partie du réseau GroupM qui m’a donné des opportunités de croissance dans plusieurs agences et missions géographiques couvrant les marchés mondiaux, régionaux et tout en soutenant la flexibilité et les priorités personnelles. Je suis super excitée pour le prochain chapitre de GroupM India », a ajouté Pahwa à propos de son nouveau rôle.

« Madhvi a fait ses preuves en matière d’innovation et d’éducation qui font bouger le cadran pour l’entreprise. Elle est le choix parfait pour diriger l’équipe des talents de GroupM en Asie du Sud et pour nous conduire dans la prochaine phase de notre croissance. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier Rohit Suri pour son engagement et ses efforts pour aider à construire l’équipe de talents à travers l’Asie du Sud. Nous apprécions grandement ses contributions et lui souhaitons le meilleur », a déclaré Prasanth Kumar, PDG de GroupM South Asia.

