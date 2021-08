Grow: Song Of The Evertree pousse une date de sortie de commutateur plus tard cette année

Le bac à sable de création mondiale de Prideful Games, Grow: Song of the Evertree, a été annoncé un peu plus tôt cette année et sa date de sortie officielle est maintenant le 16 novembre sur Switch.

Dans le jeu, les joueurs jouent le rôle d’un alchimiste Everheart qui doit sauver Evertree d’une entité maligne connue sous le nom de The Withering. Pour ce faire, vous devrez construire vos propres villes et quartiers en utilisant les ressources naturelles trouvées dans et autour du monde du jeu, en construisant divers bâtiments et en personnalisant chaque aspect de leur apparence.

On dirait certainement qu’il y a beaucoup de profondeur dans ses éléments colorés de gestion de la vie et d’exploration, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, et la description officielle va un peu plus en détail :

Spélérez dans des grottes, résolvez des énigmes, allez à la pêche, attrapez des insectes et accueillez des communautés, en écoutant les gens et en les aidant dans leur vie de tous les jours. Choisissez parmi un large catalogue de structures et construisez des villes aux couleurs éclatantes et au style artistique adorable de Grow. Installez-vous confortablement et succombez à l’esthétique relaxante et à une partition complémentaire offerte par Kevin Penkin, nominé aux BAFTA et lauréat du prix Crunchyroll (Florence, Tower of God, Star Wars: Visions).

Images : 505 jeux

Tout a l’air plutôt relaxant et nous sommes impatients de creuser dans celui-ci et de créer nos propres espaces uniques au sein d’Alaria lorsqu’il arrivera plus tard cette année.

Allez-vous vous lancer pour sauver l’Evertree en novembre ? Faites le nous savoir dans les commentaires.