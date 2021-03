Growth hacker utilise la crypto pour aider les non-logés

Avant la course de taureaux de 2017, le hacker de croissance Giacomo Arcaro dormait souvent dans sa voiture. Maintenant entrepreneur qui prend la parole lors de conférences et de forums sur la cryptographie, il cherche des moyens de promouvoir l’adoption et d’aider ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie en cours.

Le week-end dernier, Arcaro s’est préparé à émettre jusqu’à 50000 dollars en prêts cryptographiques Ether (ETH) aux sans-abri et aux personnes sans logement à New York. Après s’être entretenu avec certains des quelque 80000 personnes sans abri de la ville à une autre occasion – et avoir donné du Bitcoin (BTC) dans le processus – il a déclaré que beaucoup demandaient, sans surprise, de l’argent pour des produits de première nécessité comme des couvertures ou de la nourriture. Cependant, certains auraient voulu des fonds pour acheter du matériel pour travailler à distance – par exemple des microphones.

Le 20 mars, le hacker de croissance a installé des affiches à Wall Street avec l’expert en crypto Eloisa Marchesoni et a écouté les présentations commerciales de personnes non logées, dont beaucoup n’ont pas la possibilité de demander un prêt auprès des banques traditionnelles. Arcaro a approuvé 12,5 ETH – environ 22 000 $ au moment de la publication – en prêts, avec une moyenne de 0,5 ETH par personne.

«Certaines idées intéressantes qu’Eloisa et moi avons examinées et financées étaient liées au recyclage, en investissant dans l’achat d’équipement pour collecter les canettes et les bouteilles», a déclaré Arcaro. «Une femme allait utiliser l’ETH pour ensuite acheter un ramasseur d’ordures professionnel et une poussette pour transporter les canettes et les bouteilles au magasin le plus proche où elle les déposera à chaque fois pour obtenir de l’argent en retour.»

Photo gracieuseté de Giacomo Arcaro

En approuvant les prêts cryptographiques, le hacker de croissance a envoyé l’ETH directement aux portefeuilles Coinbase sur les smartphones des bénéficiaires avec la stipulation que s’ils le remboursaient à l’avenir, il doublerait le prêt et continuerait la relation. S’ils encaissaient immédiatement, il ne les aiderait plus.

«Ils n’ont pas facilement accepté l’idée de devoir télécharger Coinbase Wallet sur leurs téléphones et de devoir gérer de l’argent immatériel. C’était plus difficile que je ne le pensais de leur parler d’Ether.

Bien qu’Arcaro ait reconnu que ce n’est pas la manière typique dont beaucoup essaient d’aider les sans-abri aux États-Unis – souvent en faisant des dons à des organisations à but non lucratif, en leur donnant directement de l’argent dans la rue ou par le biais d’une collecte de fonds en ligne – son approche serait basée sur le travail du lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus. L’entrepreneur social bangladais a été le pionnier d’une grande partie du travail sur les microcrédits dans les années 70 et 80, accordant de petits prêts à de nombreuses personnes non bancarisées dans les communautés pauvres.

«Si ces gars-là sont intelligents, ils peuvent faire toutes sortes de micro-investissements», a déclaré Arcaro. «S’ils gardent cet argent dans leur portefeuille et le mettent en jeu, ils peuvent gagner 2 ou 3 dollars par jour – ce qui est beaucoup pour un sans-abri.»

Bien qu’il soit difficile d’obtenir un véritable décompte, certains estiment qu’il y a plus de 150 millions d’individus sans logement ni abri dans le monde. Début 2020, il y avait plus de 580000 personnes sans abri aux États-Unis, dont beaucoup à New York et à Los Angeles. Cependant, avec l’impact économique de la pandémie, ce nombre a probablement augmenté de manière significative.

«Je peux supposer qu’il y a beaucoup de gens vraiment intelligents qui ont des problèmes avec le COVID et qu’ils sont dans la rue», a déclaré Arcaro. «Ils ne peuvent pas accéder [credit], ils ne peuvent ouvrir aucun compte bancaire, ils ne peuvent pas demander de prêt hypothécaire. »

Les méthodes d’Arcaro exigent que toute personne non logée ou sans-abri demandant un prêt crypto dispose d’un smartphone capable de prendre en charge Coinbase Wallet. Bien qu’il ait dit que «tous les sans-abri» qu’il a rencontrés avaient accès à Internet, ce n’est peut-être pas toujours le cas en dehors d’un hub majeur comme New York. Une étude de 2018 a montré que la majorité des sans-abri aux États-Unis ont accès à des téléphones portables, tandis qu’un rapport distinct du City Bar Justice Center a cité les smartphones et l’accès à Internet comme un facteur majeur de raccourcissement des périodes d’itinérance.

«Si vous n’êtes pas à l’aise avec la cryptographie, ce n’est pas pour vous, mais [this is for] un «nouveau type» de sans-abri. Les sans-abri « startup », ou les personnes qui veulent sortir de la pauvreté […] C’est pour les gens qui veulent faire quelque chose de leur vie mais qui ont de la malchance.

Après le déploiement à Wall Street, Arcaro a déclaré qu’il reviendrait dans environ un mois pour vérifier les bénéficiaires du prêt afin de résoudre tout problème technique ou logistique. Il a dit qu’il pourrait éventuellement essayer l’expérience à Los Angeles et à San Francisco ainsi qu’à l’étranger en Allemagne, à Dubaï et en Thaïlande.