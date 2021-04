Groww devient la dernière licorne avec un nouveau financement de 83 millions de dollars

La société déploiera les nouveaux fonds pour élargir sa gamme de produits en plus d’allouer une bonne somme d’argent à l’introduction de contenus d’éducation financière.

La plate-forme d’investissement en ligne Groww est devenue mercredi la dernière start-up à rejoindre le club de la licorne après avoir levé un nouveau financement de 83 millions de dollars dirigé par Tiger Global pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

L’investissement qui fait partie du cycle de financement de série D de la société a également vu la participation des investisseurs existants Sequoia Capital India, Ribbit Capital, YC Continuity et Propel Venture Partners, a déclaré la société basée à Bengaluru dans un communiqué. Groww a jusqu’à présent levé un peu plus de 140 millions de dollars de capitaux auprès d’investisseurs.

La société déploiera les nouveaux fonds pour élargir sa gamme de produits en plus d’allouer une bonne somme d’argent à l’introduction de contenus d’éducation financière. La société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer une série d’initiatives d’éducation financière pour la génération Y au cours des deux prochaines années dans le but de développer le marché des services financiers. La partie des fonds servira également à embaucher du personnel qualifié.

«Seulement environ 25 millions de personnes en Inde investissent dans des actions ou des fonds communs de placement. Nous continuerons à travailler pour changer cela. Le nouveau capital nous aidera à investir dans de nouveaux produits, à acquérir des talents et à continuer de développer nos plateformes d’éducation financière », a déclaré Lalit Keshre, PDG et cofondateur.

Fondé en 2017, Groww prétend avoir plus de 1,5 million d’utilisateurs enregistrés dans plus de 900 villes. L’entreprise permet aux utilisateurs d’investir facilement dans des actions, des fonds communs de placement, des ETF, des introductions en bourse et de l’or en simplifiant le processus d’intégration. En juin de l’année dernière, il a lancé des actions avec une interface facile à utiliser pour les investisseurs bricoleurs.

La société prétend également faire partie des plates-formes de distribution de fonds communs de placement en pleine croissance en Inde, enregistrant plus de 2,5 lakh de nouveaux SIP par mois.

