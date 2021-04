Grupo Bertolín avec le semi-marathon de Valence pour les quatre prochaines années

08/04/2021 à 13:09 CEST

Sport.es

le Semi-marathon et marathon EDP Valencia Trinidad Alfonso ils ont incorporé l’entreprise Grupo Bertolín en tant que service de contrôle officiel pour les quatre prochaines années. Bertolín, l’un des principaux groupes de construction de la Communauté valencienne, soutiendra l’organisation avec des travaux logistiques sur les circuits, ainsi que le montage et le clôturage des itinéraires les jours des essais.

L’entreprise de construction rejoint la liste des entreprises qui soutiennent la le semi-marathon le plus rapide du monde (57:32) et à marathon avec le troisième circuit le plus rapide de l’histoire (2h03: 00) après les courses à Berlin et Londres.

Après plusieurs années de collaboration avec son équipement sur le circuit, Bertolín franchit maintenant une étape supplémentaire et consolide un parrainage à long terme au sein d’un solide groupe d’entreprises collaborant aux tests organisés par le SD Correcaminos et la mairie de Valence.

Selon Ignacio Bertolin, du Grupo Bertolín, ce parrainage « renforce notre engagement ferme à promouvoir une vie saine et active. Nous soutenons le test depuis plusieurs années, Marathon Valencia est bien plus qu’un événement sportif, c’est aussi un événement économique et un pôle d’attraction touristique de la ville, nous sommes donc ravis de consolider notre lien avec le Marathon de Valence pour les quatre prochaines années, et nous espérons que ce lien durera encore plus pour continuer à les accompagner sur le chemin pour être le meilleur au monde. & rdquor;

D’un autre côté, Ricardo Bono, Directeur général de la construction du Grupo Bertolín, a affirmé qu ‘Soutenir le semi-marathon de Valence, c’est franchir une nouvelle étape sur la voie tracée dans nos politiques de responsabilité sociale d’entreprise. Assumer un engagement à soutenir les communautés où nous sommes présents, s’impliquer dans la société au-delà des aspects de développement économique inhérents à notre activité, collaborer avec des initiatives qui améliorent notre environnement socio-économique et qui, de plus, sont pleinement alignées sur nos valeurs & rdquor;.

Pour sa part, Paco Borao, président du SD Correcaminos, a assuré que “le soutien d’entreprises comme Bertolín nous réaffirme que la société soutient de plus en plus le Marathon car il voit que cela revient positivement pour tous les secteurs. Nous devons continuer à nous améliorer pour être les meilleurs au monde et avec un soutien constant comme celui-ci, notre chemin est plus solide.