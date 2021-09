GSAT Stock est une perte d’espace après le snob de l’iPhone 13

Société de télécommunications par satellite Globalstar (NYSEAMÉRICAIN :GSAT) avait eu une tendance au cours des deux derniers mois sur des spéculations selon lesquelles Pommes (NASDAQ :AAPL) le nouvel iPhone prendrait en charge la capacité de téléphonie par satellite. Cependant, la grande révélation de l’iPhone a eu lieu le 14 septembre sans mentionner aucune capacité de téléphone satellite. Par la suite, l’action GSAT a perdu plus de 20% de sa valeur et les investisseurs s’inquiètent de savoir s’il tomberait au même niveau qu’en avril.

Source : Andrzej Puchta / Shutterstock.com

L’entreprise la plus inquiète à propos de la révélation de l’iPhone 13 était peut-être Globalstar. S’il était devenu un partenaire de communication avec Apple et avait établi une relation durable, cela aurait changé la donne pour l’entreprise. Cependant, la réalité est qu’il n’y a eu aucune annonce satcom lors du grand événement d’Apple ce mois-ci, ce qui est susceptible d’être un coup dur pour l’entreprise.

GSAT est actuellement une entreprise non rentable et se négocie à plus de 23 fois les ventes à terme. De plus, avec la concurrence dans ses communications par satellite, ses marges et ses parts de marché continueront de se réduire au fil du temps.

Ce qui aurait pu être

Les satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Globalstar offrent une couverture Internet stable, robuste et étendue, en particulier dans les zones sans 4G et 5G. De plus, ses 24 stations au sol servent de pont entre ses satellites et ses infrastructures de communication, qui s’étendent sur plus de 120 pays. Un partenariat avec Apple aurait probablement rapporté beaucoup d’argent aux deux sociétés.

Notamment, Apple a flirté avec l’idée de satcom dans le passé. En 2019, le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait part de son intérêt pour un projet de recherche interne utilisant des satellites pour contourner les réseaux sans fil terrestres.

Quelques années plus tard, les initiés de l’industrie ont estimé qu’Apple allait enfin prendre en charge la téléphonie par satellite. Théoriquement, le support satellite de Globalstar aurait pu être intégré à l’aide de Qualcomm (NASDAQ :QCOM). Qualcomm a inclus la bande n53 de Globalstar dans son dernier modem 5G X65, ce qui étend considérablement l’écosystème d’appareils de l’opérateur. La bande n53 pourrait transformer efficacement l’avenir des communications mobiles.

De plus, un éventuel partenariat avec Apple aurait considérablement augmenté le volume de ses nouveaux abonnés.

Performance opérationnelle du stock GSAT

La performance opérationnelle de Globalstar a connu une spirale descendante au cours des derniers trimestres. Au deuxième trimestre 2021, les ventes globales ont baissé par rapport au même trimestre de l’année dernière. Les revenus des services ont diminué en raison de la diminution du nombre d’abonnés Duplex alors que la société a réaffecté ses ressources à d’autres sources de revenus. Cependant, les revenus des services des abonnés IoT commerciaux ont augmenté de 5% au cours du trimestre en raison d’un ARPU plus élevé.

Globalstar fait face à une concurrence féroce dans son industrie, c’est pourquoi ses stratégies de prix sont primordiales. En termes de téléphones satellites et de gadgets associés, certains de ses concurrents comprennent, InReach, Iridium (NASDAQ :IRDM) Allez, et le Thuraya X5-Touch.

Il a généré des revenus plus élevés de SPOT, son plus grand segment d’exploitation au cours du trimestre. Cependant, l’ARPU plus faible du segment montre l’impact de la concurrence intense dans le secteur.

Sur une note plus encourageante, la société a réduit son effet de levier à moins de 50 millions de dollars de principal impayé de premier privilège. De plus, elle disposait de 51 millions de dollars en espèces soumises à restrictions et a reçu 37,5 millions de dollars en paiement anticipé d’un client.

Les actions de GSAT volaient haut sur la spéculation selon laquelle Apple donnerait à son activité sous-jacente une percée bien nécessaire. Cependant, rien de tout cela n’a abouti et l’action perd maintenant de sa valeur chaque jour qui passe. Il n’y a aucun catalyseur de croissance à l’horizon, et avec l’échec de l’accord avec Apple, les choses semblent incroyablement difficiles pour l’action GSAT.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.