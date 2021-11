GSR augmente l’activité DeFi dans un virage stratégique

Le teneur de marché de la cryptographie GSR mise sur la finance décentralisée (DeFi) après avoir conclu que les échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap prévaudront sur les partenaires centralisés de l’entreprise.

Le chef de DeFi Jake Dwyer a déclaré à CoinDesk que son unité transférait déjà 1 milliard de dollars par jour sur les DEX basés sur Ethereum et Solana. Les transactions DeFi représentent 20 % de l’activité quotidienne de GSR ; les échanges centralisés, foyer historique de GSR, contribuent au reste.

Ces actions sont sur le point de basculer rapidement. GSR se connecte à plus de chaînes (Polygon, Avalanche, Celo et Arbitrum sont en ligne la semaine) embauche plus de personnel DeFi et verse 1 milliard de dollars en valeur totale verrouillée sur les protocoles DeFi.

En bref, GSR, un hub de crypto-liquidité de longue date, souhaite que son unité de négociation DeFi « atteigne ou dépasse les capacités que nous avons dans les changements centralisés » d’ici le quatrième trimestre 2022.

« Nous voyons simplement DeFi dépasser les échanges centralisés en tant que lieu de liquidité préféré », a déclaré Dwyer.