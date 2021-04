GT3 la chose la plus proche de la F1 pour Robert Kubica

Robert Kubica a beaucoup roulé au Nurburgring récemment et dit que la piste de Formule 1 en est la partie la plus ennuyeuse.

Tout en étant Alfa Romeo Pilote de réserve d’essai et participant à l’European Le Mans Series en 2021, le pilote polonais participe également à la Nurburgring Endurance Series, au volant de GT3.

Il dit que, alors qu’il ne s’attendait pas au départ à tirer grand chose des voitures de course, après quelques tours sur la piste allemande, il a trouvé que cela était l’une des rares choses aussi agréables que la Formule 1.

« Quand vous avez piloté la Formule 1, il n’y a pas beaucoup d’autres catégories qui peuvent vous offrir autant de plaisir et de si bonnes sensations », a-t-il déclaré. Auto Motor und Sport.

«L’année dernière, quand j’étais ici avec le DTM, j’ai fait quelques tours de la Nordschleife avec une voiture de route entre les deux. Puis j’ai pensé: OK, ça me semble intéressant. Peut-être plus intéressant que je ne le pensais.

«Je veux faire quelques courses cette année, principalement pour m’amuser, acquérir de l’expérience et voir ce que je fais. Et si tout se passe bien, mon objectif est bien sûr de monter sur le podium dans la catégorie la plus élevée des 24 heures.

Cet objectif semble devoir attendre cependant, ses engagements en F1 et en ELMS lui donnant la possibilité de concourir mince.

«C’était en fait le plan de participer à la course de 24h cette année, mais malheureusement, c’est devenu un peu difficile», a-t-il ajouté.

«Le calendrier ELMS a été modifié et il y a maintenant un chevauchement dû à mon implication dans LMP2 avec WRT.

«Si l’opportunité se présente à un moment donné et que j’ai le temps – parce que j’ai aussi des engagements avec Alfa Romeo en Formule 1 – ce serait formidable d’être là.»

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le Nurburgring est considéré comme l’un des plus grands circuits au monde, beaucoup souhaitant que le tracé traditionnel soit à nouveau utilisé en F1.

Kubica dit que la piste est ce qui rend les voitures de course si agréables et estime que le circuit de F1 en est la partie la plus ennuyeuse.

« Si je devais conduire une voiture de route sur la piste de Barcelone, je ne le ferais pas », a-t-il déclaré.

«Il s’agit de cette piste particulière qui vous ramène à l’ancien temps. J’ai toujours été fan des circuits urbains. Ce n’est pas un circuit urbain, mais l’approche est similaire. Toute erreur peut vraiment vous coûter cher.

«Je ne peux pas nommer la meilleure partie de la piste – [but I can name] le plus ennuyeux: le circuit du Grand Prix.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!