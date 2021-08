GTA 3 remasterisé, Vice City et San Andreas pourraient arriver cet automne

Cela fait près d’une décennie que Grand Theft Auto 5 est arrivé sur PS3 et Xbox 360. Rockstar Games a depuis réédité GTA 5 sur PS4 et Xbox One, et une version améliorée arrive sur PS5 et Xbox Series X le 11 novembre. Pendant tout ce temps, Rockstar n’a pas dit un mot sur GTA 6. La suite pourrait encore prendre des années. En attendant, un nouveau rapport suggère que Rockstar travaille sur une trilogie remasterisée GTA pour les consoles de nouvelle génération qui comprendra GTA 3, Vice City et San Andreas.

La trilogie remasterisée de GTA actuellement en préparation

Selon Kotaku, Rockstar est actuellement en développement actif sur des versions remasterisées des jeux GTA 3D initiaux. Des sources indiquent au site que les trois jeux sont en cours de refonte dans Unreal Engine. Ils auront un mélange de « nouveaux et anciens graphismes ». Une source qui prétend avoir vu des images des jeux en action les compare aux versions fortement modifiées des originaux.

Les sources confirment également que Rockstar Dundee est en charge de la production sur ces remasters. Kotaku note que Dundee, basé en Écosse, est l’un des studios les plus récents de Rockstar. Des sources affirment que le studio travaille également avec Rockstar sur le port de nouvelle génération de GTA 5. Avant de devenir Rockstar Dundee, le studio s’appelait Ruffian Games. Ruffian est surtout connu pour avoir développé Crackdown 2, mais a également participé à la création de Crackdown 3, Halo: The Master Chief Collection et un certain nombre de titres Kinect.

Rockstar a apparemment changé plusieurs fois ses plans concernant tous ces remasters. Au début, il semblait que le studio inclurait les remasters en cadeau gratuit pour les joueurs ayant acheté GTA 5 sur des consoles de nouvelle génération. Ensuite, Rockstar a décidé de sortir les jeux remasterisés seuls au début de cette année. Et puis Rockstar a encore changé de cap, repoussant les remasters à l’automne.

GTA remasterisé arrive sur Switch et mobile

Une fois enfin publiée, la trilogie remasterisée de GTA serait disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia et mobile. PC et mobile pourraient être reportés à 2022 car le studio se concentre sur les versions console. Les sources s’attendent à ce que Rockstar conditionne les jeux et les lance tous en même temps. Rockstar ne les vend peut-être que sous forme numérique, alors ne les cherchez pas dans les magasins.

Enfin, les sources de Kotaku suggèrent également que ce ne seront pas les derniers remasters de Rockstar. Si la trilogie GTA se vend bien, le studio pourrait également remasteriser l’original Red Dead Redemption. Les fans recherchent toujours désespérément des suites, mais ces remasters pourraient les retarder pour 2021.

