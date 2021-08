GTA 3, Vice City et San Andreas remasterisés pour Switch, PS5, Xbox

Image : Rockstar Games / Kotaku

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Kotaku a appris de sources que Rockstar Games pourrait remasteriser trois jeux classiques de Grand Theft Auto. Actuellement, il semble que ces jeux sortiront plus tard cet automne pour une multitude de plates-formes, y compris la Nintendo Switch portable.

Au cours de la dernière année, des rumeurs ont circulé sur Twitter, Reddit et divers forums de discussion selon lesquelles Rockstar travaille sur des remakes ou des remasters de titres Grand Theft Auto classiques de l’ère PS2. Ces rumeurs n’ont fait que gagner en popularité lorsque la société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a utilisé les retraits DMCA pour supprimer les mods GTA classiques d’Internet tout en annonçant que l’éditeur avait trois jeux remasterisés en développement. Bien que Kotaku ne puisse pas confirmer ce que sont spécifiquement tous ces titres remasterisés taquinés, nous pouvons confirmer via des détails corroborants provenant de trois sources que les remasters GTA sont actuellement en phase finale de développement.

Kotaku a contacté Rockstar à propos de ces jeux remasterisés et des futures rééditions de GTA. Mais nos sources ont, jusqu’à présent, eu des antécédents fiables qui nous ont alertés des mises à jour dans GTA Online et Red Dead Online des semaines, voire des mois à l’avance.

Selon ces sources, Rockstar développe activement des versions remasterisées de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas. Ces trois jeux sont remasterisés à l’aide d’Unreal Engine et seront un mélange de « nouveaux et anciens graphismes ». Une source qui prétend avoir vu un extrait des jeux en action a déclaré que les visuels leur rappelaient une version fortement modifiée d’un titre GTA classique. L’interface utilisateur des jeux est également mise à jour, mais conservera le même style classique. Aucun détail n’a été partagé sur le gameplay, mais Kotaku a appris que ces titres remasterisés essayaient de rester fidèles aux jeux GTA de l’ère PS2 autant que possible.

Des sources ont confirmé que Rockstar Dundee, un avant-poste écossais et l’un des studios les plus récents de la société, mène la charge du développement des jeux remasterisés. Une autre source a expliqué que le studio est fortement impliqué non seulement dans les remasters, mais qu’il aide même Rockstar à développer les ports GTA V de nouvelle génération qui devraient sortir plus tard cette année. Cela rejoint les informations que j’avais entendues l’année dernière, après le rachat du studio par Rockstar Games. Avant de devenir Rockstar Dundee, le studio était Ruffian Games et avait déjà travaillé sur Crackdown 2, Crackdown 3 et aidé au développement de la Master Chief Collection.

Image : Rockstar Games / Kotaku

Les plans concernant ces titres GTA remasterisés ont beaucoup changé au cours de la dernière année en raison de la pandémie de covid-19 en cours, et ils pourraient continuer à le faire jusqu’à ce que les choses soient officiellement annoncées. À l’origine, il semblait que ces rééditions allaient être emballées ensemble et remises aux joueurs qui achetaient les prochains ports de nouvelle génération de GTA V et GTA Online comme une sorte de bonus ou de “cadeau de remerciement” de Rockstar. Ensuite, les plans ont changé et la trilogie remasterisée devait sortir plus tôt cette année. Cependant, les plans ont à nouveau changé et les titres remasterisés devraient désormais être lancés vers la fin octobre ou le début novembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia et téléphones mobiles.

Il semble que les ports PC et mobiles pourraient passer à l’année prochaine alors que Rockstar se concentre d’abord sur le développement des ports de console. Alors que certains auraient pu s’attendre à ce que Rockstar espace ces sorties, s’il ne les publie pas lors du 20e anniversaire respectif de chaque jeu, des sources m’ont dit que ce n’était pas le plan actuel. Au lieu de cela, il semble que les trois jeux doivent être publiés dans un seul emballage collecté qui ne peut être vendu que sous forme numérique.

Pour les fans qui sont plus intéressés par la remasterisation et la réédition d’autres jeux Rockstar classiques, des sources me disent que Rockstar a l’intention de développer de nouveaux ports de jeux comme Red Dead Redemption. Mais l’avenir de ces jeux remasterisés dépend de la qualité de la vente de ces rééditions initiales.

Cependant, pour l’instant, Rockstar se concentre sur la sortie de ces trois jeux Grand Theft Auto remasterisés aux côtés des ports GTA V de nouvelle génération. Dundee dirige le développement et de nombreux autres studios du vaste réseau d’équipes de Rockstar participent également aux deux projets. Selon une source, tout le monde qui prend en charge ces titres est l’une des principales raisons pour lesquelles Red Dead Online a vu des mises à jour moins nombreuses et plus petites. Mais si tout cela se déroule, cela pourrait être une année très excitante pour les fans des jeux GTA classiques.