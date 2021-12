GTA 5 est le jeu le plus regardé sur Twitch en 2021

Kotaku rapporte que, selon le dernier rapport d’examen de l’année de la société d’outils de streaming StreamElements, Grand Theft Auto 5 est le jeu le plus regardé sur Twitch, dominant un tableau rempli de jeux qui se sont solidement installés au sommet pendant plusieurs années consécutives.

Cela peut sembler un peu surprenant qu’un jeu qui a huit ans soit toujours en tête des charts Twitch, mais c’est parce que Twitch ne fait pas de différence entre Grand Theft Auto 5 et Grand Theft Auto Online, la source de la queue extrêmement longue du premier et d’un jeu apparemment sans fin. source de contenu pour le géant du streaming et ceux qui l’utilisent. Parmi les autres jeux qui restent puissants dans le chat, citons League of Legends, Fortnite et Valorant.

Ailleurs dans le rapport, la nouvelle adresse IP la plus regardée est arrivée à la 18e place dans New World, le MMORPG populaire d’Amazon. Et vous pouvez également voir une bonne dose de jeux mobiles affichant des chiffres élevés, comme Call of Duty: Mobile et PUBG MOBILE.

Même loin de Twitch, Grand Theft Auto Online continue d’être un phénomène avec des mises à jour régulières. Cela n’empêche pas les fans de demander où se trouve la prochaine entrée de la série. Non pas que le développeur Rockstar ne puisse rien faire de mal avec la série, car la version ratée de GTA Trilogy l’a incité à offrir un jeu gratuit en tant que rameau d’olivier aux joueurs insatisfaits pour compenser les choses.

Grand Theft Auto 5 est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Grand Theft Auto Online est également disponible pour les mêmes systèmes.