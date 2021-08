GTA 5 PS5 et Xbox Series X : date de sortie, améliorations et ce que l’on sait

GTA 5 PS5 et Xbox Series X se produisent. L’emblématique GTA 5 sera sorti sur trois générations de consoles après son arrivée, “étendue et améliorée”, sur les nouvelles consoles en novembre. Plus de sept ans après sa première sortie, et 130 millions d’exemplaires expédiés plus tard, GTA 5 (et son composant multijoueur, GTA Online) connaît toujours un énorme succès pour Rockstar Games et Take-Two Interactive. Même si cela signifie que vous n’obtiendrez pas GTA 6 dans un avenir immédiat, l’objectif principal ici est de garder la base de joueurs de GTA Online engagée à travers les générations.

Si vous possédez déjà une PS5 ou une Xbox Series X, grâce à la rétrocompatibilité, vous pouvez bien sûr jouer à GTA 5 dès maintenant. Mais vous ne pourrez pas profiter d’améliorations sérieuses de nouvelle génération avant la sortie de la nouvelle version le 11 novembre 2021. Nous ne savons toujours pas exactement ce que ses extensions et améliorations impliqueront – bien que Rockstar ait déclaré que ces versions apporteront ” nouvelles fonctionnalités” – mais nous espérons que ce n’est qu’une question de temps avant d’en savoir plus étant donné que la date de sortie approche à grands pas.

De plus, Rockstar a annoncé qu’une version autonome de GTA Online sera lancée pour PS5 et Xbox Series X le 11 novembre. Cette version autonome sera gratuite exclusivement pour les joueurs PS5 jusqu’en février 2022.

Veulent en savoir plus? Voici ce que nous savons de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X jusqu’à présent.

[Update: A new leak points to 4K and 60 FPS support on PS5. Read on to find out more.]

GTA 5 PS5 et Xbox Series X : ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce que c’est? Une version remasterisée de GTA 5 pour PS5 et Xbox Series XQuand puis-je y jouer ? 11 novembre 2021Sur quoi puis-je jouer ? PS5 et Xbox Series XSi je possède GTA 5 sur PS4 ou Xbox One, devrai-je payer pour le remaster ? À confirmer

(Crédit image: Rockstar Games)

Rockstar a confirmé que GTA 5 arrivera sur PS5 et Xbox Series X/S le 11 novembre 2021, apportant « de nouvelles fonctionnalités et plus ».

GTA Online sortira également sous forme d’édition autonome distincte le 11 novembre. Serait-ce une décision délibérée de réduire les demandes de stockage de GTA et de permettre au composant multijoueur de faire des choses plus ambitieuses ? Ou est-ce simplement pour positionner GTA Online comme une entité continue, même si un autre GTA numéroté est annoncé dans les deux prochaines années ? Nous devrons attendre et voir.

Les propriétaires de PlayStation ont un avantage significatif dans tout cela. Si vous jouez à GTA Online sur PS4, vous obtiendrez 1 million de GTA$ à dépenser dans le jeu chaque mois jusqu’au lancement de la version PS5 de GTA. Et lorsque l’édition autonome de GTA Online arrivera sur PS5 en novembre, les propriétaires de la console auront trois mois pour réclamer le jeu gratuitement après sa sortie – jusqu’en février 2022. Cela signifie que les propriétaires de Xbox Series X/S devront payer s’ils le souhaitent. jouer à la nouvelle version de GTA Online au lancement, bien qu’un prix n’ait pas été divulgué.

On ne sait pas encore si GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X offrira à ceux qui possèdent le jeu sur PS4 et Xbox One une option de mise à niveau payante ou si ces nouvelles versions devront être achetées directement.

Bandes-annonces GTA 5 PS5 et Xbox Series X

GTA 5 sur PS5 était la première bande-annonce révélée pour la console lors de l’événement Future of Gaming de Sony en juin 2020. L’intro, mettant en vedette Michael disant «Pourquoi ai-je déménagé ici? Je suppose que c’était le temps” est parallèle à la célèbre première bande-annonce de GTA 5 en 2011. Nous n’avons pas encore eu de bande-annonce similaire pour la Xbox Series X. Découvrez-la ci-dessous:

Améliorations GTA 5 PS5 et Xbox Series X : quelles sont-elles ?

(Crédit image: Rockstar Games)

“Les versions de nouvelle génération de GTA 5 comprendront une gamme d’améliorations techniques, de mises à niveau visuelles et d’améliorations des performances pour tirer pleinement parti du dernier matériel, rendant le jeu plus beau et plus réactif que jamais”, c’est ainsi que Rockstar décrit les mises à niveau pour GTA 5 sur du matériel de nouvelle génération.

Rockstar n’a pas été trop précis sur les améliorations, bien qu’il ait été rapporté qu’il gère 4K et 60 FPS sur PS5 grâce à un article sur le blog officiel allemand PlayStation. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Rockstar, mais c’est quelque chose que les joueurs PC peuvent déjà réaliser. Nous pensons que le jeu ressemblera probablement à la version PC car il fonctionne sur du matériel haut de gamme – bien qu’il soit possible que Rockstar envisage d’autres ajustements que nous ne connaissons pas encore.

Rockstar a également annoncé que GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series X apporteraient “de nouvelles fonctionnalités et plus encore”.

Nous nous attendons à ce que Rockstar confirme ces améliorations dans un proche avenir, étant donné que GTA 5 devrait débarquer sur PS5 et Xbox Series X en novembre.

Où est GTA 6 ?

(Crédit image: Rockstar Games)

GTA 6 n’est tout simplement pas encore prêt. Bien que nous ne sachions presque rien sur la prochaine entrée de la série, ces jeux sont de grandes entreprises pour les équipes de développement mondiales massives. Red Dead Redemption 2, bien sûr, était le dernier grand projet de Rockstar, et attendre GTA 6 si peu de temps après est irréaliste.

En attendant, GTA Online a un public énorme et le jeu est soutenu par la poursuite des ventes de GTA 5 et de la monnaie du jeu. Rockstar veut probablement maintenir cet intérêt entre les générations jusqu’à ce que GTA 6 soit enfin prêt.

GTA 5 PS5 et Xbox Series X : nouvelles et rumeurs

(Crédit image: Rockstar Games)

4K à 60 FPS sur PS5 ?

Le blog allemand PlayStation a peut-être dévoilé certaines fonctionnalités auxquelles les joueurs peuvent s’attendre à leur retour à Los Santos en novembre. À savoir, les versions de génération actuelle de GTA 5 prendront en charge la 4K à 60 images par seconde, au moins sur PS5.

L’entrée de blog – traduite librement par machine – se lit comme suit : « Vous n’avez jamais vu la métropole criminelle Los Santos si belle lorsque la ligne d’horizon brille grâce à une mise à jour graphique audacieuse en résolution 4K nette et vous rendez la ville extrêmement lisse et dangereuse grâce à un 60 FPS.

Rockstar n’a pas encore révélé de détails officiels sur la mise à jour de génération actuelle de Grand Theft Auto 5, donc bien que le blog officiel PlayStation soit une source aussi fiable que possible jusque-là, il est toujours préférable de le prendre avec un grain de sel jusqu’à ce que le développeur lui-même confirme prise en charge de 4K et 60 FPS. Il convient également de noter que ces détails concernent spécifiquement la version PS5 de GTA 5, et le message ne dit rien sur les performances du jeu sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S.

Il n’est pas clair si ces fonctionnalités seraient ou non séparées par différents modes de qualité et de performance, comme c’est souvent le cas. Ou, il y a une chance qu’une résolution dynamique puisse être utilisée, en la réduisant temporairement de 4K pour aider à maintenir ces performances de 60 FPS.

Mises à niveau de véhicules pour en ligne

Rockstar a annoncé sur Twitter que lorsque GTA Online sortira sur les dernières consoles, “certains véhicules seront évolutifs” sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S du jeu, avec “toutes les nouvelles améliorations de vitesse et plus”.

“Ces mises à niveau spéciales seront disponibles uniquement sur les versions PS5 et Series X/S de GTA 5”, a confirmé le Tweet, ajoutant, “restez à l’écoute pour plus de détails”.

Lorsque GTA Online sera lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S plus tard cette année, certains véhicules pourront être mis à niveau avec toutes les nouvelles améliorations de vitesse et plus encore. Ces mises à niveau spéciales seront disponibles uniquement sur les versions PS5 et Series X|S de GTAV – restez à l’écoute pour plus de détails. pic.twitter.com/R9SS2miSC818 juillet 2021

Voir plus

Le tweet n’entre pas dans les détails, ne révélant pas la nature exacte de ces mises à niveau. Cela laisse également à certains utilisateurs des questions, en particulier si les joueurs PC auront accès à ces mises à niveau et si les joueurs de la génération actuelle ayant des voitures plus rapides et améliorées signifient qu’il n’y aura pas de jeu croisé entre les générations.

Date de sortie confirmée

Rockstar Games a confirmé dans un article de blog que GTA 5 et GTA Online débarqueront sur PS5 et Xbox Series X/S le 11 novembre 2021. Ces versions améliorées auront apparemment “de nouvelles fonctionnalités et plus”, avec un “bonus supplémentaire” étant que Les mises à jour de cet été de GTA Online “incluront des avantages spéciaux dont les joueurs pourront profiter dans ces versions étendues et améliorées lorsqu’elles seront supprimées”.

De plus, Rockstar a déclaré qu’en l’honneur du 20e anniversaire de Grand Theft Auto 3, il aura « encore plus de surprises amusantes à partager, dont certaines spécialement pour les joueurs de GTA Online ».

Pas un “simple port”

S’exprimant lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, plus tôt cette semaine (via VGC), le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a expliqué que la société ne voit pas nécessairement les remasters devenir une partie plus importante de la stratégie de l’entreprise à l’avenir, il prévoit d’aborder les remasters potentiels différemment de ses concurrents.

“La remasterisation a toujours fait partie de la stratégie”, a déclaré Zelnik. “Nous avons fait différemment de la concurrence – nous ne nous contentons pas de porter des titres, nous prenons en fait le temps de faire le meilleur travail possible pour rendre le titre différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie que nous lançons dessus.”

“Donc, nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances”, a poursuivi Zelnik. “Et c’est pourquoi je pense que nos titres remasterisés fonctionnent généralement si bien.”

« Nous avons très bien réussi avec la série Mafia, par exemple, et Grand Theft Auto [V] se dirige maintenant vers sa troisième génération, ce qui est incroyable”, a déclaré Zelnik à propos du prochain remaster de GTA 5. “C’était un porte-drapeau lors de son lancement, il a continué d’être le porte-drapeau de la deuxième génération, nous verrons comment Grand Theft Auto fait dans la prochaine génération. De toute évidence, je suis convaincu que Rockstar va offrir une expérience formidable, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites qu’un simple portage. “

Vous utilisez le moteur RAGE de Rockstar ?

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le jeu pourrait utiliser le moteur RAGE de Rockstar, utilisé dans le développement de Red Dead Redemption 2.

Les rumeurs viennent de l’initié de Rockstar ‘Tez2’ (Via Wccftech) qui a posté sur GTAForums que les nouvelles données du jeu GTA 5 font référence au moteur RAGE plutôt qu’au moteur d’origine de GTA 5. Tez2 note également, cependant, que cela pourrait signifier que l’interface utilisateur du jeu fonctionnera sur le nouveau moteur tandis que le reste du jeu utilisera toujours son moteur d’origine.

Écrivant sur le forum, Tez2 dit “Découvert de nouvelles structures qui ont été ajoutées avec la récente mise à jour relative à la version autonome et l’une d’elles est” rage::fwuiMessageBase “, qui provient de la version RAGE de RDR2, donc cela semble aller avec ce que @Spider-Vice et @uNi ont déclaré que l’édition améliorée utiliserait probablement la version RAGE de RDR2. Cependant, il se pourrait simplement que l’interface utilisateur utilise le code de base de RDR2, tandis que le reste reste le même.

Comme ce ne sont que des rumeurs pour le moment, nous devons cependant nous méfier jusqu’à ce que Rockstar lui-même fasse une quelconque annonce.

Nous attendons également toujours de plus amples informations sur la façon dont cette édition est « étendue » pour les nouvelles consoles, comme le mentionne la bande-annonce, mais Rockstar discutera de la nouvelle version du jeu plus tard.