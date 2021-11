GTA Definitive Edition n’est pas le premier remaster de San Andreas

Plus tard cette semaine, des versions remasterisées de fantaisie de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas ont frappé toutes les principales plates-formes, y compris Nintendo Switch. Ils seront publiés dans le cadre d’une nouvelle collection appelée GTA: The Trilogy – Definitive Edition. Le marketing de Rockstar donne l’impression que Definitive Edition est la première fois qu’il remasterise un jeu GTA. Mais les fans de longue date se souviendront qu’il y a environ huit ans, Rockstar a fait une première tentative de réédition de San Andreas, et les résultats se sont avérés en grande partie terribles.

La version mobile 2013 de Rockstar de San Andreas prétendait avoir « des graphismes nouvellement remasterisés », mais ce qu’elle avait vraiment était une merde de problèmes. Le redux mobile a été suivi de versions console, et la plupart des fans considèrent qu’il s’agit d’épaves de train géantes, remplies d’innombrables bugs, fonctionnalités cassées et problèmes visuels. (Les fans appellent souvent ces ports des « remasters », même si Rockstar n’a utilisé ce mot qu’une seule fois dans un blog Newswire à partir de 2013.) Et parce que cette nouvelle version merdique a été développée par Grove Street Games, le même studio derrière la prochaine édition définitive, certains les fans craignent pour les perspectives du dernier lot de refontes classiques de GTA de Rockstar.

Alors, qu’y a-t-il de si mauvais dans ces ports GTA: San Andreas «améliorés» et «remasterisés»? Eh bien, beaucoup. Si j’énumérais tous les problèmes que les joueurs ont documentés dans ces ports prétendument améliorés du jeu classique en monde ouvert, cet article pourrait facilement dépasser les 50 000 mots. Mais beaucoup de problèmes se répartissent en deux catégories clés : les fonctionnalités cassées qui fonctionnaient bien dans les originaux PS2 / Xbox et les modifications apportées à l’apparence du jeu qui avaient du sens pour un port mobile, mais semblent hors de propos sur les consoles.

Pour de nombreux fans, ce deuxième élément met en évidence le plus gros problème avec les anciens ports de San Andreas : les développeurs ont utilisé un port mobile comme base pour les rééditions de consoles supposées améliorées. Ce ne sont pas que des spéculations des fans. Enfouis dans le code de la Xbox 360, de la PS3 et des autres ports 2013 de San Andreas, se trouvent des actifs et des fichiers directement issus du jeu mobile. Dans la version 360, un code de triche vous permet en fait de réactiver les icônes de contrôle tactile à l’écran. On ne peut nier l’origine de ces ports, et bien que je ne sois pas contre les jeux mobiles, ce n’était pas une bonne idée d’utiliser un port rétrogradé et réduit de San Andreas comme base pour les versions ultérieures sur du matériel plus puissant.

Commençons par les visuels. De nombreux détails, tels que les arbres, les buissons et les effets météorologiques, sont complètement absents des ports de 2013. L’éclairage est également différent, abandonnant les ombres précuites et ajustées à la main pour des textures trop lumineuses et de haute résolution qui gâchent l’ambiance de certaines zones, en particulier les magasins et les maisons. Ces changements donnent au jeu un aspect vide et bon marché. Tout est trop clair, propre et nu. Sur un écran de téléphone, ce n’est pas trop grave, mais sur un téléviseur HD pleine grandeur, tout ressort comme un pouce endolori.

Il convient de noter que l’annonce originale de Rockstar sur San Andreas 2013 expliquait que le port contiendrait des « graphiques remasterisés » et des « modèles de personnages et de voitures améliorés ». Pour être juste, ce n’était pas mentir. Ces ports incluent quelques améliorations mineures, comme de jolis reflets sur les voitures et moins de coupures sur les vêtements. Mais la myriade d’autres nouveaux problèmes, comme l’apparence brillante et humide des modèles de personnages, rendent difficile l’appréciation de ces améliorations certes intéressantes.

D’autres problèmes visuels gênants incluent des modèles de personnages brisés, certains PNJ ayant les yeux fermés ou des traits du visage gravement déformés. Les textures de radar et de carte sont également sujettes à un chargement lent, ce qui rend difficile la navigation dans le monde pendant que vous attendez que votre radar restitue entièrement une image lisible. La caméra des cinématiques sur Xbox 360 est trop dézoomée, ce qui signifie que vous pouvez voir des choses que Rockstar n’a jamais prévues, comme des personnages qui se figent sur place ou qui posent en T. (La version PS3 a heureusement résolu ce problème et plusieurs autres problèmes qui n’ont jamais été résolus sur 360.)

Hélas, les problèmes ne se sont pas arrêtés aux visuels. Par exemple, les chansons à la radio se rembobinent souvent ou s’arrêtent et démarrent sans raison. (Beaucoup de chansons ont également été coupées à partir de ces ports.) Certaines cinématiques ne peuvent plus être ignorées et des fonctionnalités telles que la natation et le vélo sont foutues, supprimant les nuances et limitant les joueurs à une seule vitesse. Certains de ces problèmes rendent le jeu presque impossible à terminer.

Un terrible exemple de ceci peut être trouvé dans la version PS3. Au début de GTA: San Andreas, une mission critique pour le progrès vous amène à la plage pour terminer un mini-jeu de danse. Le problème? Le mini-jeu de danse de la version PS3 n’est pas correctement codé. Dans l’original PS2, vous appuyez sur les invites des boutons lorsqu’elles font défiler un cercle en bas de l’écran. C’était un jeu de rythme simple mais amusant. Dans le port, tout est cassé. Le moment est mal choisi. La seule façon de battre cette mission est d’appuyer sur les invites du bouton bien après avoir traversé le cercle. Il est probable que beaucoup de joueurs ne l’aient pas réalisé et ont passé beaucoup trop de temps à essayer de terminer ce qui était à l’origine une mission de didacticiel assez facile.

D’autres missions bloquent le jeu si vous empruntez des itinéraires spécifiques, vous obligeant à tracer des chemins différents et sûrs pour atteindre votre objectif. D’autres missions se bloquent à moins que vous n’appuyiez sur un bouton juste au bon moment pendant un écran de chargement ou un menu.

Le super fan de GTA et YouTuber Vadim M a créé de superbes vidéos approfondies couvrant tous ces divers problèmes, bogues et problèmes trouvés dans les ports San Andreas de 2013. Bien que je ne sois pas toujours d’accord avec son attitude dans ces vidéos, comme la façon dont il appelle les développeurs paresseux, je suis tout à fait d’accord pour dire que ces ports sont mauvais et rendent difficile de profiter de San Andreas.

Peut-être le pire de tout, Rockstar a en fait supprimé les versions originales PS2 et Xbox de GTA: San Andreas des magasins numériques PlayStation et Xbox, les remplaçant par ces horribles ports. Donc, non seulement ces ports sont mauvais, mais pour de nombreux joueurs, ils pourraient être le seul moyen facile et légal de jouer au classique San Andreas sans exhumer une ancienne copie PS2 ou PC. Une situation similaire pourrait se produire avec la prochaine collection remasterisée, car Rockstar a également décidé de retirer les versions originales de ces jeux d’endroits comme Steam avant la sortie de l’édition définitive plus tard cette semaine. Plus les choses changent…

Le 11 novembre, Rockstar sortira GTA Trilogy – Definitive Edition. Il a été réalisé par le même studio qui a produit les ports décevants de San Andreas, vous pouvez donc voir pourquoi les fans ont manifesté une certaine inquiétude au milieu du battage médiatique autour de ces remakes. Cependant, Grove Street Games a également travaillé sur des ports d’autres jeux solides et bien reçus. Certains fans pensent que les ports de San Andreas ont été effectués rapidement et à moindre coût, peut-être en réponse à l’expiration des licences musicales. Cette fois, espérons que Rockstar a donné aux développeurs de GSG le temps, les ressources, l’argent et le soutien dont ils ont besoin pour créer de superbes remasters de certains des jeux les plus populaires jamais créés.

Même si les nouveaux remasters ne sont pas à la hauteur de tout le battage médiatique et des attentes, je serais choqué si le port remasterisé de GTA: San Andreas que nous sommes sur le point d’obtenir est pire que le jeu désolé que les gens ont souffert au cours de ces huit derniers années ou plus. C’est quelque chose, non?