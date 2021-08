GTA GeoGuesser est GeoGuesser pour les gens qui ne sortent pas beaucoup

in

Grand Theft Auto Online est un vieux jeu, sorti sur Xbox 360 et PS3 en 2013. Depuis lors, de nombreuses personnes (moi y compris) ont continué à jouer à GTA Online et après près d’une décennie à traîner dans le même monde virtuel, moi et d’autres avons surtout mémorisé la carte. Ce n’est pas super utile en dehors de GTA Online, jusqu’à présent ! Grâce à GTA Geo Guesser, je peux utiliser mes connaissances sans valeur de la carte de GTA V dans un jeu différent. L’avenir n’est pas si mal.

GTA GeoGuesser fonctionne un peu comme le jeu par navigateur GeoGuesser original sur lequel il est basé. Vous démarrez le jeu et êtes ensuite placé quelque part sur la carte GTA. À l’aide de captures d’écran du jeu, vous essayez de déterminer votre emplacement. Selon la difficulté que vous avez sélectionnée, vous pouvez déplacer la caméra et parcourir la zone. Sur les difficultés plus difficiles, vous disposez d’un compte à rebours avant d’être obligé de deviner.

Vous pouvez regarder GTA Speedrunner DarkViperAU jouer à GTA GeoGuesser pour voir la création gratuite en action :

Pendant mon temps avec le jeu, j’ai été choqué par la rapidité avec laquelle j’ai pu deviner où j’étais basé sur de minuscules choses comme des arbres près d’une clôture ou une rampe de sortie située près des voies ferrées. J’ai pensé que je connaissais bien la carte GTA Online après toutes ces années, mais en fait, voir à quel point mon cerveau a stocké toutes ces informations était un peu effrayant. J’ai probablement trop joué à GTA Online à ce stade.

Le GeoGuesser original dont cette version GTA est inspirée existe depuis des années. Il a récemment explosé en popularité grâce à un speedrun sauvage que quelqu’un a réussi au dernier SGDQ. Je ne savais même pas qu’il y avait des gens qui speedrun GeoGuesser. Mais ils existent et ils sont très, très bons dans ce domaine.

Mais si, comme moi, vous ne voyagez pas beaucoup et passez de nombreuses heures à traîner dans les rues virtuelles de GTA Online, je vous recommande d’essayer GTA GeoGuesser. C’est gratuit, pas besoin de compte et c’est génial.

