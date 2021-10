GTA : La trilogie – L’édition définitive… C’est un peu compliqué | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cet épisode de GameSpot News, le premier trailer de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, le report d’Advance Wars 1+2 : Re-Boot, le prochain jeu de ConcernedApe Haunted Chocolatier, et l’annonce d’un nouveau State of Play .

Dans cette vidéo, DeVante parle du premier trailer de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Les versions numériques du package de trois jeux sortiront le 11 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via le Rockstar Games Launcher.

DeVante parle également du retard du prochain jeu d’Advance Wars 1+2: Re-Boot et Eric « ConcernedApe » Barone, intitulé Haunted Chocolatier.

Plus tard dans la vidéo, Sony annonce un état des lieux le 27 octobre et les consoles Xbox Series X obtiennent le mode sombre et un tableau de bord 4K natif.