GTA : Les spécifications de Trilogy PC ont été publiées

Suite à l’annonce de la Grand Theft Auto : La Trilogie – L’Édition Définitive, Rockstar a publié les spécifications système de la collection via la page officielle du jeu sur le site officiel.

La configuration minimale requise est :

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

CPU: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300.

RAM: 8 Go.

GPU: Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

Espacer: 45 Go d'espace disque

La configuration système recommandée est la suivante :

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

CPU: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600.

RAM: 16 GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go.

Espacer: 45 Go.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’a été révélé qu’au début du mois par Rockstar, avec les détails de la refonte graphique des trois jeux. Rockstar a également révélé qu’il supprimait les versions précédentes des jeux présentés des détaillants numériques pour faire place à la sortie de la nouvelle collection.

La collection, qui comprend des versions remasterisées de GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, devrait sortir le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.