GTA Online booste les anciens braquages ​​lors de l’événement de novembre

Fatigué du casse de Cayo Perico ? Toi et moi, mon pote. Heureusement, si vous voulez faire des bénéfices décents ce mois-ci, Rockstar a lancé le mois des braquages, un événement à durée limitée qui applique des récompenses bonus à une sélection de braquages ​​classiques. Si vous cherchez une justification supplémentaire pour revenir à un contenu plus ancien, ou si vous souhaitez simplement ajouter une variation à votre routine néfaste, c’est une excellente occasion de le faire sans avoir l’impression d’être inefficace.

Restant actifs tout au long du mois de novembre, les joueurs qui terminent l’un des cinq braquages ​​originaux (The Fleeca Job, Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding, The Pacific Standard Job) gagneront le double de la récompense en espèces habituelle. Si vous n’avez rien de prévu ce week-end, terminer tout sauf The Fleeca Job avant le 8 novembre vous rapportera 500 000 $ supplémentaires.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

En bonus supplémentaire pour adoucir l’affaire, terminer The Fleeca Job vous rapportera une livrée spéciale pour l’Übermacht Cypher, donc les passionnés d’essence voudront l’arracher avant qu’il ne disparaisse !

Ça fait du bien de revenir en arrière et de compléter cet ancien contenu ! Dans l’état actuel des choses, il est évident que personne n’oblige les joueurs à s’en tenir à des schémas lucratifs spécifiques, mais on peut souvent avoir l’impression que vous êtes limité à quelques entreprises comme le cambriolage de Cayo Perico pour tirer le meilleur parti de votre temps à jouer à GTA Online. . Aussi, mon dieu, ces braquages ​​sont sortis en 2015… Je jure que c’était il y a seulement trois ans.

Alors que les braquages ​​sont à l’honneur ce mois-ci, quelques ajouts notables arrivent à Los Santos pour mélanger davantage les choses. D’une part, les Go-Karts arrivent dans Race Creator afin que les joueurs créent de grandes compétitions avec de petites voitures.

C’est le bon moment pour être un fan de GTA ! Avec GTA: The Trilogy – The Definitive Edition qui sortira le 11 novembre, ainsi qu’un support continu pour GTA Online dans un avenir prévisible, il ne semble pas que nous allons manquer d’activités criminelles pendant longtemps.

Si, après avoir terminé ces braquages ​​classiques, vous prenez goût aux vols à haute intensité, nous avons un guide de configuration pour le très populaire braquage de Cayo Perico qui peut vous aider à commencer à gagner beaucoup d’argent régulièrement.