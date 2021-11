GTA Online Diamond Casino & Resort : Récompenses bonus

C’est encore l’heure GTA en ligne joueurs! Nous avons un aperçu du dernier événement hebdomadaire qui se déroule dans le bac à sable du crime en ligne de Rockstar Games. Cette fois-ci, c’est le bon moment pour tenter votre chance alors que nous retournons au Casino Diamant pour une vaste sélection de boosts GTA$ et RP.

Le tirage au sort principal est que les joueurs qui terminent la finale du Diamond Casino Heist à tout moment entre le 18 et le 24 novembre mettront la main sur le t-shirt classique rouge « The Diamond », gratuit en bonus si vous vous connectez peu après le 2 décembre. Vous pouvez prenez également un Bugstars Burrito gratuit dans le magasin Warstock Cash & Carry cette semaine, alors assurez-vous de saisir cet ensemble unique de roues pendant que vous le pouvez.

Si vous voulez des récompenses importantes en espèces et en RP cette semaine, il y a un modificateur X2 sur les missions de travail de casino et les missions d’histoire de casino. Pour entreprendre ces tâches, vous aurez besoin du penthouse principal du casino. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez appeler Mme Baker ou vous rendre à son bureau pour terminer les missions de travail et d’histoire du casino.

Cela ne s’arrête pas là ! Les récompenses triples sont présentes dans la série Diamond Adversary jusqu’au 24 novembre, vous devriez donc vous y précipiter et préparer vos ducs pour une bagarre si vous voulez faire des bénéfices.

De plus, si vous avez eu la malchance d’acheter GTA The Trilogy – The Definitive Edition, vous pouvez vous soulager en échangeant une combinaison gratuite pour GTA Online. Un peu comme une épinglette de sympathie portable ! La connexion cette semaine fournira également un accessoire cosmétique gratuit pour le Bravado Banshee appelé Weekend Racer Livery.

Passant à diverses récompenses doubles, les joueurs pourront gagner des récompenses de réputation double dans les événements Car Meet Sprint, donc si vous êtes au volant, cela vaut la peine de descendre dans la rue pour le coup de pouce. Alternativement, si votre tête est dans les nuages ​​plutôt que dans et autour des moteurs, il y a un bonus pour GTA$ et RP pour Drop Zone.

Passant rapidement aux voitures, le prix de cette semaine est le Vapid Dominator GTT, que vous pouvez gagner en remportant la première place trois jours de suite dans LS Car Meets. Donc, si vous êtes assez bon, vous pouvez saisir cette superbe muscle car et l’ajouter à votre collection.

Si vous souhaitez essayer un nouveau jeu de roues, la piste d’essai Car Meet propose un tour gratuit dans l’Emperor Vectre, le Dinka Jester RR et le Pfister Growler. Si vous cherchez à dépenser de l’argent pour un nouveau jeu de roues sophistiqué, c’est un bon moyen de choisir votre prochain achat.

De retour au Diamond Casino, une nouvelle voiture est disponible sur le podium cette semaine. La Pegassi Zorrusso est une hypercar capable d’atteindre des vitesses ridiculement élevées, c’est donc un véhicule précieux à saisir si vous avez un peu de chance.

Enfin, nous avons des rabais hebdomadaires. Les principales réductions de prix sont une réduction de 35% du prix de la Diamond Casino Master Suite et de ses mises à niveau. Si vous voulez avoir l’air de la pièce, tous les vêtements Casino ont également reçu une coupe de 40 %.

Ensuite, il y a les ventes de véhicules, qui sont les suivantes :

Annis S80RR – 40% de réduction

Progén PR4 – 40% de réduction

Envahir et persuader le char RC – 40% de réduction

Maxwell vagabond – 40% de réduction

Karin Everon – 40% de réduction

Fusée rampante ouest – 40% de réduction

Enus Parangon R – 40% de réduction

Voilà, nous l’avons ! Cela met fin aux bonus hebdomadaires que vous pouvez accepter, alors assurez-vous de frapper les machines à sous et de cambrioler la maison une fois que vous avez terminé. Si vous avez manqué les dernières nouvelles concernant GTA The Trilogy – The Definitive Edition, le jeu est de retour sur PC après avoir été retiré par Rockstar. Désormais, le jeu a supprimé tous les éléments inclus par inadvertance. Ces fichiers comprenaient des morceaux de musique, le mini-jeu Hot Coffee et des notes de développement internes.