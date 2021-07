GTA Online fait d’être riche un frein

Image : Jeux Rockstar

Attention : je vais avoir l’air d’un connard riche et privilégié. Dans la vraie vie, j’écris sur les jeux vidéo pour gagner ma vie, donc j’ai la chance d’avoir un appartement. Mais dans Grand Theft Auto Online, je suis un riche connard qui possède une partie de chaque entreprise criminelle à Los Santos. Alors oui, je suis ici pour me plaindre d’avoir trop de merde dans GTA Online. Vous pouvez maintenant rire et vous moquer de moi dans les commentaires.

J’ai eu beaucoup de temps pour amasser ma fortune mal acquise. Grand Theft Auto Online existe depuis près de huit ans, et tous les quelques mois environ, Rockstar met à jour le jeu. Souvent, ces mises à jour, en particulier au cours des dernières années, ajoutent de nouvelles entreprises et des propriétés coûteuses à acheter. Parfois, ils ajoutent d’autres types d’actifs coûteux au-delà des simples bureaux. Par exemple, je possède à la fois un immeuble de bureaux ennuyeux et un sous-marin nucléaire à grande échelle. (Nous arriverons à la liste complète dans un instant.)

On me dit que c’est bien de diversifier ses avoirs. (J’ai entendu cela en aidant un enseignant au collège qui regardait Mad Money. La plupart de mes connaissances financières viennent de ce jour.) Mais même si c’est la voie à suivre, dans GTA Online, ma diversification des actifs est devenue incontrôlable. Je possède tellement de choses que j’en oublie régulièrement un tas.

Alors, je me suis assis et j’ai essayé de lister tout ce que je possède comme si je faisais mes impôts dans le jeu, et euh, c’est de la merde sauvage.

Voici la liste :

Ajoutez tout cela et vous obtenez aussi. Beaucoup. Merde.

Maintenant, il y a quelques avantages à posséder toute cette merde. Je peux pratiquement tout faire dans GTA Online. Chaque mise à jour et type de mission n’est qu’à quelques écrans de chargement, pas besoin d’acheter quelque chose ou de déverrouiller quoi que ce soit. J’ai tout compris. Ceci est très utile pour tous mes amis qui jouent encore avec moi. Ces freeloaders, je veux dire, les copains, peuvent profiter pleinement de ma longue liste d’atouts. Ils peuvent tout jouer, gagner de l’argent et monter de niveau aussi, sans avoir à payer la facture pour tout cela.

Un autre avantage, je suppose : je peux faire de longues listes de tout ce qui peut aider à rendre un blog plus amusant.

Mon penthouse est situé quelque part dans cet immense casino. Capture d’écran : Jeux Rockstar

C’est à peu près tous les avantages de ma situation actuelle. En ce qui concerne les points négatifs, il y en a pas mal.

Le plus ennuyeux est peut-être toutes les factures que je paie pour posséder tout ça. Oui, les factures, ces choses terribles qui ruinent nos vies dans le monde réel existent dans GTA Online, et devinez quoi ? Ils sont nuls ici aussi ! Pour chaque bâtiment, cabane à drogue ou sous-marin que vous possédez, vous êtes facturé une série de frais d’entretien et de services publics à un taux d’environ une fois par heure lorsque vous passez du temps en ligne.

Certains de ces frais ne sont facturés que si vous êtes un PDG ou un motard enregistré, ce que vous n’avez pas à faire à chaque fois que vous jouez à GTA Online. Et aucun d’entre eux ne frappe lorsque vous courez ou faites des missions. Mais ces factures liées au PDG peuvent s’accumuler rapidement. Certains sont petits, comme 100 $ ou peut-être 300 $. D’autres sont beaucoup plus gros. Je possède un bunker amélioré et toutes les 48 minutes de jeu, je reçois une facture de 9 000 $.

Si vous possédez tout, que vous êtes entièrement mis à niveau et que vous êtes enregistré en tant que PDG dans un salon de jeu, vous pouvez facilement vous faire gifler avec des factures de plus de 40 000 $ par heure pour le simple fait d’être en ligne.

Un autre inconvénient est que votre carte commence à se noyer dans encore plus d’icônes que d’habitude. GTA Online a souvent l’impression qu’il se maintient à peine alors que Rockstar insère de plus en plus de contenu dans le jeu vieux de près de dix ans. Et avec tout ce nouveau contenu, de plus en plus d’icônes parsèment la carte. À ce stade, ma carte est principalement composée d’icônes et de symboles. Je n’ai pas vu de parties de Los Santos sur ma mini-carte depuis des années.

C’était récemment un problème lorsque les nouveaux tuners DLC ont été lancés et pendant 10 minutes ou plus, je n’ai pas pu trouver la nouvelle voiture sur la carte. J’ai joué récemment avec Blessing Adeoye Jr. de Kinda Funny et il m’a raconté la même histoire. D’autres joueurs «riches» que je connais se sont également perdus en essayant de trouver des emplacements alors que leurs cartes deviennent de plus en plus encombrées.

Capture d’écran : Kotaku / Jeux Rockstar

Il y a un autre problème étrange et plus existentiel à être riche et à posséder toute cette merde : je me sens comme un crétin. La plupart de ces entreprises, magasins et autres actifs que j’ai énumérés précédemment ont des PNJ qui leur sont attachés. Presque tous vivent et existent exclusivement au sein de ces actifs. Donc, le mec qui dirige ma cabane à cocaïne pourrait passer des années sans voir une autre personne à part tous les gens là-bas qui me fabriquent de la drogue. Le barman de mon yacht est coincé à l’étage intermédiaire du grand navire, totalement seul et coupé de quiconque. Elle est là depuis des années. Je ne me souviens même pas de son nom. Je ne suis pas sûr qu’elle en ait un…

Le propre Mike Fahey de Kotaku a souligné que je lui rappelais un enfant riche ennuyeux de l’émission American Housewife d’ABC qui emploie un préposé à temps plein pour sa propre salle d’arcade personnelle située dans le sous-sol de son manoir. Je suis vraiment un monstre.

Les PNJ des jeux vidéo peuvent-ils ressentir de la douleur ou du chagrin ? Mon Dieu, j’espère que non.

J’ai pensé à vendre certains de mes actifs plus anciens. Je n’ai pas vraiment besoin de tout. Mais étant donné qu’une bonne partie de mon travail ici chez Kotaku consiste à écrire sur GTA Online, j’ai l’impression que je dois tout être prêt à faire appel à tout moment. Qui sait, peut-être qu’un jour Rockstar ajoutera une nouvelle fonctionnalité aux clubs de motards et je devrai remettre mes cuirs et faire un sacré enfer ! (Ne soyez pas trop optimistes, motards de GTA. Cela n’arrivera jamais.)

Je suis donc pris au piège pour toujours en tant que mec riche et sans foi ni loi dans un monde rempli de PNJ solitaires, de cabanes inutiles et de garages souterrains extrêmement coûteux. Je possède tout et c’est une malédiction. Mais je préfère être riche dans GTA Online que pauvre. Ces nouvelles supercars cool ne peuvent pas être achetées avec des blogs et des sourires. Papa a besoin de ses voitures rapides et de ses vêtements coûteux. Donc, pour l’instant, je conserverai ma position de membre déplorable du 0,01% de Los Santos. S’il vous plaît, sentez-vous mal pour moi.