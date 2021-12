GTA Online obtient de nouvelles chansons de Kenny Beats et Playboi Carti

Juste après l’annonce de la semaine dernière de la prochaine mise à jour majeure de Grand Theft Auto Online, Rockstar a fourni des détails sur la nouvelle et l’ancienne musique qui arrive dans le jeu pour accompagner le nouveau contenu de l’histoire. Dans le cadre d’une prochaine mise à jour, intitulée The Contract, GTA Online verra une toute nouvelle station de radio, tandis que deux autres seront remaniées pour inclure de nouvelles pistes de rappeurs comme Freddie Gibbs, Tyler, the Creator et Schoolboy Q. Oh, et il y a aussi un hommage spécial au légendaire rappeur de la côte ouest, Dr. Dre. Tout cela fera ses débuts le 15 décembre, le jour même de la mise à jour du contrat.

Lire la suite: Dr. Dre fait de la musique pour un prochain jeu GTA, déclare Snoop Dogg

La toute nouvelle station de radio, Motomami Los Santos, animée par la chanteuse pop flamenco espagnole Rosalía, est séduisante. C’est une cavalcade de morceaux mélangeant les genres avec des tonnes de saveurs espagnoles, avec des artistes comme Arca, Daddy Yankee, J Balvin et, bien sûr, Rosalía elle-même constituant l’essentiel de la liste des morceaux de la station. Curieusement, Playboi Carti et Soulja Boy (qui s’appelle maintenant Draco) apparaissent également sur la station.

Mais le véritable accrocheur ici est le Dr Dre, qui non seulement apparaîtra comme un personnage dans l’histoire de The Contract, mais sera également rendu hommage sur la station de radio West Coast Classics remaniée par l’animateur DJ Pooh. La station proposera un programme spécial « Dre Day », célébrant la carrière du rappeur légendaire en tournant « The Next Episode » avec Snoop Dogg et d’autres chansons avec des collaborateurs tels que 2Pac, Mary J. Blige, Nas, Ice Cube et 50 Cent .

Il y a aussi de nouveaux morceaux de certains des plus grands rappeurs et producteurs de hip-hop du moment, dont Freddie Gibbs, Kenny Beats, Mozzy (de ma ville natale de Sacramento, en Californie !) Pusha T, Tyler, the Creator, et plus encore. Cette mise à jour de la station de radio devrait rendre la croisière dans la rue dans une sensation de dope ’64, même si cette piste Eazy-E (« Boyz-n-the-Hood ») n’est pas dans le jeu.

Vous pouvez consulter la liste complète des chansons ci-dessous :

MOTOMAMI LOS SANTOS

Bad Gyal – A La MíaLa Goony Chonga – Duro 2005Likkle Vybz & Likkle Addi – Jeans skinnyRauw Alejandro – NubesArca – MachoteDJ Spinn – Bounce N Break Yo BackMonchy & Alexandra – Dos LocosCamarón de la Isla – Volando VoyArmando – 100% de Disin’A PaléROSALÍA & J Balvin – Con Altura feat. El GuinchoROSALÍA – LA FAMA (avec The Weeknd)M. Fingers – Mystery of LoveDaddy Yankee – Salgo Pa’ la CalleTokischa, Haraca Kiko, El Cherry Scom – TukuntasoQ – Take Me Where Your Heart IsÑejo & Dalmata – Vacilar ContigoYoung Cister – XULITA feat. Kaydy CainPopcaan – Body So ​​GoodWillie Colon & Héctor Lavoe – Calle Luna Calle SolAlberto Stylee – Tumbando FronteChucky73 – DominicanaAventura – Mi CorazoncitoDJ Slugo – 418 (Bounce Mix)Kaydy Cain – Algo Como Tú (feat. Los Del Control)Caroline Isachek – Bunny Isachek RiderArca feat. ROSALÍA – KLKTokischa & ROSALÍA – LindaROSALÍA – DI MI NOMBRE (Cap.8: Extasis)Justice – StressLas Guanabanas – Vamos Pa la DiscoPlayboi Carti – Rockstar MadeSoulja Boy Tell’em – Snap And Roll

RADIO LOS SANTOS

2 Chainz – It’s A Vibe (feat. Ty Dolla $ign & Trey Songz & Jhené Aiko)A$AP Ferg – Plain JaneBig Sean & Hit-Boy – What A LifeCordae – Kung FuD-Block Europe & Offset – Chrome HeartsFredo Santana (feat Chief Keef, Ball Out & Tadoe) – Go LiveFrench Montana – Lockjaw (feat. Kodak Black)Future – Feed Me DopeFuture – Low Life (feat. The Weeknd)Jay Rock – Wow Freestyle (feat. Kendrick Lamar)Kodak Black – ZEZE (feat. Travis Scott & Offset)Migos – Stir FryMOUNT WESTMORE, Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too $hort – Big SubwooferPolo G – Flex (feat. Juice WRLD)Roddy Ricch – The BoxSaweetie – My TypeTyler, The Creator – LEMONHEAD (feat. 42 Dugg) Vince Staples – Big FishYoung Stoner Life, Young Thug & Gunna – SkiFreddie Gibbs – Miami Vice (feat. Pusha T & Kevin Cossom)Freddie Gibbs – Pick The Phone Up (feat. Juicy J) Hit- Exploit de garçon. Dom Kennedy – XLMike Dean et Offset – So FancyMike Dean et Rich the Kid – Blue CheeseMozzy feat. YG – Hoppin’ OutNez feat. ScHoolboy Q – Let’s Get ItTia Corine produit par Kenny Beats – Coochie

CLASSIQUES DE LA CTE OUEST – JOUR DU DRE

2Pac exploit. Roger Troutman & Dr. Dre – California Love (Single Version)2Pac – Can’t C Me40 Glocc – Pa Pa’s Lil Soldier50 Cent – In Da Club50 Cent feat. Mobb Deep – Outta Control (Remix)Blackstreet feat. Dr. Dre & Queen Pen – Pas de DiggityDr. Dre – Gardez la tête Ringin’Dr. Dre exploit. Snoop Dogg – Le prochain épisodeDr. Dre exploit. Hittman, Six-Two, Nate Dogg & Kurupt – XxplosiveDr. Dre exploit. Daz & Snoop Dogg – Lil’ Ghetto BoyIce Cube feat. Dr. Dre & Mc Ren – HelloJAY-Z – TroubleMary J. Blige – Family AffairNas – Nas Is Coming (feat. Dr. Dre)Obie Trice feat. Dr. Dre – Shit Hits The FanSam Sneed – U Better Recognize (feat. Dr. Dre) Truth Hurts feat. Rakim – Addictif