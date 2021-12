GTA Online se dote d’une nouvelle station de radio avec The Contract

Nous avons des trucs excitants GTA en ligne nouvelles pour les chefs de musique là-bas. En avance sur Le contrat Au lancement du 15 décembre, il a été annoncé qu’une toute nouvelle station de radio serait ajoutée au jeu, afin que les joueurs disposent d’une multitude de nouveaux morceaux pour les emmener dans les rues de Los Santos.

Cette nouvelle station, baptisée MOTOMAMI Los Santos, sera animée par la chanteuse et compositrice espagnole ROSALIA aux côtés du musicien vénézuélien Arca. La station diffusera de la musique de différents artistes, dont Caroline Polacheck, Daddy Yankee, Mr. Fingers, Aventura et ROSALIA elle-même.

Le contrat apporte également des mises à jour aux stations hip hop préexistantes ! La liste des nouvelles musiques que nous obtenons est folle avec cette refonte et comprend des morceaux de Freddie GIbs, TiaCorine, Offset, Mozzy, Future, Tyler the Creator et d’autres. En ce qui concerne les camées des stations de radio, nous pouvons nous attendre à ce que Mike Dean et Schoolboy Q apparaissent en direct à l’antenne, alors assurez-vous de rester à l’écoute.

Pour les fans de la musique de Dr. Dre, qui apparaîtra comme un personnage important dans le nouveau contenu narratif de The Contract, la station West Coast Classics prendra le contrôle de « Dre Day ». Cela signifie que la station regorgera de nombreux morceaux de la carrière du rappeur, tous disponibles pour écouter dans le jeu quand vous le souhaitez.

Tout cela sera disponible pour les joueurs le 15 décembre, alors que les joueurs font équipe avec le favori de GTA, Franklin, pour aider à retrouver certaines des musiques inédites de Dr. Dre qui sont dans la nature.

