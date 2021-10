GTA Online Teleport Glitch provoquant le chaos dans les lobbies publics

Pardonnez l’intrusion massive. Capture d’écran : Jeux Rockstar

Imaginez ceci. Vous jouez à GTA Online dans un hall public, en train de commettre vos crimes personnels et vos braquages ​​pendant que d’autres joueurs vaquent à leurs occupations. Soudain, l’écran devient noir et lorsqu’il revient, vous êtes devant l’entrée d’une maison ou d’un garage avec tous les autres joueurs du hall. Tout le monde est surpris, en colère et armé.

C’est ce qui arrive à un nombre croissant de joueurs PS4 et Xbox One depuis que Rockstar a publié hier une petite mise à jour d’arrière-plan de GTA Online. Une minute, vous vous occupez de votre propre activité criminelle, la suivante, vous vous battez pour votre vie contre toutes les personnes présentes. YouTuber GeriatricGTA a publié une vidéo du problème en action plus tôt dans la journée. Cela commence avec eux qui tournent en rond au milieu d’une rue, comme on le fait, et se termine avec eux si bien morts.

Être téléporté au hasard est un vieux chapeau pour les joueurs de PC GTA Online en raison de tous les moddeurs sur cette plate-forme, mais c’est quelque chose de nouveau et de nouveau pour la foule Xbox One et PS4. Alors que de nombreux Redditors discutant du problème suggèrent que les moddeurs ont enfin compris comment être ennuyeux sur la console également, le populaire mineur de données GTA Online Tez2 a une explication beaucoup moins sinistre et légèrement plus stupide. Selon Tez2, Rockstar a diffusé hier en direct une mise à jour de fond qui, pour une raison quelconque, échange un événement spécifique avec un appel pour se téléporter dans un garage ou un appartement.

Fondamentalement, quelqu’un dans le jeu fait une chose, et cette chose fait que tout le monde est emmené à l’extérieur de la base d’origine de cette personne. Ce n’est pas un acte malveillant, juste un événement étrange que je suis presque certain que personne n’exploitera avant que Rockstar n’ait résolu le problème.

Jusque-là, soyez ennuyeux et évitez complètement les lobbies publics ou osez et lancez les dés. Qui sait, votre connexion Internet est peut-être suffisamment rapide pour que vous puissiez tirer en premier. Ne serait-ce pas quelque chose ?